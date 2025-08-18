Topo

Flamengo: vitória sobre Inter influencia na Libertadores? Colunistas opinam

18/08/2025 01h07

Depois de vencer o Inter no Brasileirão, o Flamengo encara o time colorado pela terceira vez seguida na próxima quarta (20), no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No Fim de Papo, Casagrande e PVC opinaram se o resultado de uma competição pode influenciar na outra.

O Flamengo também venceu a equipe gaúcha no jogo de ida, por 1 a 0. Assim, a equipe carioca tem a vantagem de jogar pelo empate no Beira-Rio.

Casagrande: Moralmente, Inter entra caído

Pesa bastante. Não para a torcida, que aplaudiu e gritou quando acabou o jogo, fez uma festa. Mas já perdeu quarta no Maracanã (1 a 0), joga em casa e perde no Brasileiro (3 a 1). Aí, vai para quarta-feira para decidir. Moralmente, o time fica caído. Não acredita tanto que pode reverter o resultado.
Walter Casagrande Jr.

PVC: Quarta será mais difícil

É outro jogo. [...] O Inter não vai levar o jogo de hoje para quarta. É outro jogo. O Flamengo é favorito para se classificar quarta, mas o jogo vai ser mais difícil do que foi hoje. O passeio que foi hoje tinha como melhor cenário abrir vantagem para o Palmeiras. [...] Não aconteceu isso. Quarta-feira é outra coisa. O Flamengo é favorito, mas o Beira-Rio estará lotado, o Inter terá o time titular e uma estratégia melhor.
Paulo Vinicius Coelho

