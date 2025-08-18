Flamengo anuncia novo patrocínio máster: "Maior contrato do futebol brasileiro"

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira, a Betano como nova patrocinadora máster. O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV.

O clube carioca não divulgou valores, mas afirmou que este é o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro.

A última etapa para a conclusão do acordo será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para esta terça-feira.

Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet e Bet Nacional também estavam na briga para patrocinar o Flamengo. A diretoria rubro-negra apresentou às empresas previamente o valor mínimo estipulado e garantiu que não houve leilão ou segunda rodada com novos valores.

O clube agiu com rapidez e encontrou seu novo patrocinador após a rescisão com a Pixbet, antiga patrocinadora máster. O fim da parceria, que tinha previsão de término apenas em dezembro de 2027, foi negociado entre as duas partes e anunciado na última quarta-feira.

A Betano, portanto, deve fazer a sua estreia na camisa do Flamengo nesta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília).

Veja a nota do Flamengo na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.

A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de agosto de 2025.