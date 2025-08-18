Flaco López, do Palmeiras, é pré-convocado pela Argentina para Eliminatórias Sul-Americanas

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi pré-convocado pela Argentina para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A atual campeã mundial recebe a Venezuela e visita o Equador, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.

A lista do técnico Lionel Scaloni foi divulgada nesta segunda-feira. Além de Flaco, o treinador pré-convocou outros 30 jogadores para os duelos. O atacante do Palmeiras é o único atleta que atua no Brasil.

Esta é a primeira pré-convocação de Flaco em sua carreira. Agora, o técnico Lionel Scaloni escolherá 25 jogadores dessa lista para fechar o elenco das últimas rodadas das Eliminatórias.

#SelecciónMayor ?? Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ? pic.twitter.com/rhuJLP7agX ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) August 18, 2025

Flaco chegou ao Palmeiras em 2022, após um ano atuando no Lanús, da Argentina. No Verdão, o atacante entrou em campo 156 vezes, marcou 47 gols e distribuiu 12 assistências. Na atual temporada, ele balançou as redes 15 vezes em 41 oportunidades.

A Argentina já está classificada para a Copa do Mundo. A equipe de Lionel Scaloni garantiu a liderança das Eliminatórias, com 35 pontos em 16 jogos.

Antes de se juntar à seleção argentina, Flaco segue focado no Palmeiras. Nesta quinta-feira, o Verdão recebe o Universitário, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Além do torneio continental, o time de Abel Ferreira ainda encara Sport e Corinthians pelo Brasileirão.

Veja a lista completa de pré-convocados da Argentina:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Cristian Romero (Tottenham);



Laterais: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lyon), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth);



Zagueiros: Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Ballerdi (Olympique de Marselha), Juan Foyth (Villarreal);



Meio-campistas: Facundo Medina (Olympique de Marselha), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Manchester City) e Franco Mastantuono (Real Madrid) e Valentín Carboni (Genoa);



Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres-MÉX), Julian Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventude), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Flaco López (Palmeiras).