Flaco López está em pré-lista da Argentina para Eliminatórias

Do UOL, em São Paulo

Flaco López, atacante do Palmeiras, está na pré-lista da seleção argentina para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

O que aconteceu

Flaco López é o único representante do futebol brasileiro na lista de 31 pré-convocados. A lista final deve contar apenas com 23 nomes.

O argentino é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 15 gols, e foi chamado por Scaloni pela primeira vez. O atacante tem 41 partidas pelo clube paulista em 2025 e também três assistências.

Argentina lidera as Eliminatórias, já está classificada para a Copa de 2026 e enfrentará Venezuela e Equador. A partidas acontecem no início de setembro.