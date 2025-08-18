Fla anuncia Betano como nova patrocinadora e valores ultrapassam R$ 200 mi

O Flamengo anunciou a casa de apostas "Betano" como sua nova patrocinadora máster. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas ultrapassam os R$ 200 milhões, o que torna a parceria a maior da história do futebol brasileiro.

O Conselho Deliberativo do clube foi convocado para uma reunião amanhã à noite. Nela o contrato será apresentado e colocado em votação.

Após anunciar o rompimento com a Pixbet, antigo patrocinador, o Flamengo aqueceu uma disputa entre bets pelo espaço mais nobre do uniforme rubro-negro. Além da Betano, a Superbet e a Sportingbet foram outras que ficaram próximas de um acordo. Segundo o clube, Esportes da Sorte, Bet Nacional e 7K Bet foram as demais empresas que ofereceram propostas.

Veja a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.

A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de agosto de 2025".