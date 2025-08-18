'Filipe Luís parece incomodado', diz Mattos: crítica pode afetar Flamengo?

As altas expectativas - e cobranças - sobre o Flamengo podem realmente afetar o desempenho do time dentro de campo? Na Live do Clube, Rodrigo Mattos opinou sobre o tema.

Para o colunista, as cobranças têm afetado Filipe Luís de alguma maneira e um sinal disso é o fato de que elas se tornaram um assunto recorrente nas coletivas pós-jogo.

Tem muita crítica alucinada em relação ao trabalho do Filipe Luís. Fato. Muita coisa exagerada, com expectativa muito acima do que qualquer time pode apresentar no futebol brasileiro, achando que vai golear sempre. O Flamengo está fazendo o melhor turno da própria história nos pontos corridos. [...] Pode ter críticas pontuais, mas questionar o trabalho dele como 'não bom' é bizarro.

Parece que o Filipe está muito incomodado com isso. Não é a primeira vez que ele fala disso em entrevista. Tem um impacto para o time esse tipo de crítica? Vai depender de como ele trabalha isso internamente. Ele pode tentar blindar o time internamente.

Rodrigo Mattos

O que disse Filipe Luís

Após a vitória sobre o Inter, Filipe Luís falou sobre o tema, fazendo uma analogia a uma pessoa que pensa estar doente após ouvir repetidas vezes pessoas perguntando se ela está doente.

É normal que em algum momento o time pare de amassar. Só que o problema são as expectativas. Temos expectativa porque o Fla tem um elenco altamente qualificado e muito valioso, então sempre estamos com as expectativas altas e acabam vindo as frustrações.

Estava falando com meu auxiliar que é engraçado quando você tem uma pessoa saudável e todos os dias você olha para ela e fala: 'você está doente? Está acontecendo alguma coisa?'. E você todo dia repete essa pergunta, várias pessoas diferentes repetem, e na verdade, ela está bem. E no final, ela vai achar que está doente, vai começar a fazer exames, a se olhar no espelho e é um pouco isso que acontece com a gente.

Filipe Luís, técnico do Flamengo

