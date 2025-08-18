Filipe Luís elogia Pedro, destaque na vitória do Flamengo sobre o Internacional

O Flamengo derrotou o Internacional, neste domingo, por 3 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O técnico Filipe Luís destacou a atuação de Pedro, autor dos dois primeiros gols do Rubro-negro no duelo.

"O Pedro estava num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixá-lo mais perto do que seria a última linha do Inter, porque quando ele está perto da área é um jogador determinante. Acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

VENCEEEEEE O MENGÃO LÍDERRRRRRRRRRR! 1????? COM GRANDE ATUAÇÃO E GOLS DE PEDRO 2X E PLATA, FLAMENGO DERROTA O INTERNACIONAL NO BEIRA-RIO! #FimDeJogo #INTxFLA pic.twitter.com/xpIY5Zg3Ef ? Flamengo (@Flamengo) August 17, 2025

Em apenas 12 minutos de bola rolando, Pedro balançou as redes duas vezes e colocou o Flamengo em vantagem na partida. Na etapa final, Gonzalo Plata marcou o terceiro gol dos cariocas e Rafael Borré descontou já nos acréscimos.

Com o resultado, o Flamengo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos conquistados. Por outro lado, o Internacional fica na 12ª posição, com 24 pontos.

Trilogia entre Flamengo e Internacional

Além disso, a partida desse domingo foi a segunda em uma sequência de três encontros seguidos entre o Rubro-negro e o Colorado. Na última quarta-feira, as duas equipes duelaram pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Maracanã. Os cariocas levaram a melhor por 1 a 0.

Agora, o Internacional recebe o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental. Por conta do resultado na ida, a equipe do técnico Filipe Luís tem a vantagem do empate para avançar. O Colorado, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença.

"O jogo de quarta começava hoje, para ganhar confiança e estarmos bem. A partir desta segunda-feira, vamos começar a pensar de fato na partida decisiva. O que eu percebo do jogo é que o modelo do Roger está bem enraizado. Independente de quem joga. Queríamos vir aqui e ganhar, e vamos tentar repetir na quarta-feira. Será o jogo mais importante do ano até agora. E vamos trabalhar, porque não é fácil ganhar aqui dentro", projetou Filipe Luís.