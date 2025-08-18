Felipe Anderson marca 1° gol no ano e espera atingir ápice no Palmeiras: "Posso ajudar muito"

O meia-atacante Felipe Anderson foi o herói do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi o autor do único gol do jogo que aconteceu no Estádio Nilton Santos. O camisa 7 anotou seu primeiro tento na temporada depois de 27 partidas.

Após o triunfo que deixou o Verdão na vice-liderança do Brasileiro, o atleta se colocou à disposição de Abel Ferreira para atuar onde o treinador achar melhor e disse que espera ainda atingir seu ápice no clube que defende desde meados de 2024.

"O momento que estou buscando é cada vez mais condicionamento físico, me colocando à disposição do mister para atuar ali na esquerda, na direita... ele sabe, pode contar comigo em todas as posições, mas eu quero eu quero chegar no ápice, porque eu sei que eu posso ajudar muito o Palmeiras", afirmou o camisa 7.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil, que teríamos que defender bastante. Um time que tentou impor todo o jogo time do Botafogo, mas fomos inteligentes ali de defender e esperar a hora certa de sair no contra-ataque. E o gol foi fruto disso, fruto da paciência, de esperar o momento certo para poder contra atacar e eu fui muito feliz", disse.

Felipe Anderson vem lidando, neste ano, com alguns problemas físicos que o assolaram por algum período, obrigando o atleta a ser desfalque para Abel Ferreira. No fim do último mês, por exemplo, o meia sofreu uma inflamação no quadril e ficou de fora de dois jogos logo quando vinha de sequência de três como titular. Já no início da temporada precisou passar por um recondicionamento físico.

A versatilidade de Felipe Anderson pode ser trunfo para arranjar um espaço na equipe. Após a saída de Estêvão, o meia, ao invés de assumir o lado direito, foi escalado pela esquerda e teve boas aparições, mas ainda tem concorrência de Ramón Sosa, por exemplo, que chegou ganhando espaço. Seu primeiro gol no ano aumenta a confiança para a sequência.

Números de Felipe Anderson no Palmeiras em 2025

Nesta temporada, Felipe Anderson disputou 27 jogos, sendo 16 deles como titular e engatou, no máximo uma sequência de três partidas entre os 11 iniciais. Além o gol, ele soma ainda uma assistência.

Felipe Anderson segue à disposição no Palmeiras para o duelo contra o Universitario-PER desta quinta-feira pela volta das oitavas da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, o Verdão fez 4 a 0 e tem a vantagem em mãos.