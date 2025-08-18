Felipe Anderson desencantou? ‘Jogar no Brasil é diferente’, diz Casão

Na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, Felipe Anderson marcou o primeiro gol na temporada, decisivo para o placar apertado - 1 a 0. No Fim de Papo, Casagrande avaliou o desempenho do jogador.

O colunista exaltou a carreira do camisa 7 na Itália, mas apontou que ele parece estar com problemas para se adaptar ao Brasil.

Ele fez uma carreira espetacular na Itália, era um dos principais jogadores da Lazio. Antes de vir para o Palmeiras, ele recusou ir para a Juventus. [...] E ele veio para o Palmeiras.

Jogar aqui no futebol brasileiro é diferente. O futebol italiano é difícil, tem a marcação, mas você se encaixa ali, você consegue jogar. No Brasil, o jogo é diferente, a velocidade é outra, tem mais jogadores com técnica, o jogo flui. [...] É muito mais difícil de jogar quando você fica lá fora e vem. Já deu tempo para ele se habituar.

Walter Casagrande Jr.

