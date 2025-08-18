Topo

Esporte

OPINIÃO

Felipe Anderson desencantou? ‘Jogar no Brasil é diferente’, diz Casão

do UOL

Colaboração para o UOL

18/08/2025 00h15

Na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, Felipe Anderson marcou o primeiro gol na temporada, decisivo para o placar apertado - 1 a 0. No Fim de Papo, Casagrande avaliou o desempenho do jogador.

O colunista exaltou a carreira do camisa 7 na Itália, mas apontou que ele parece estar com problemas para se adaptar ao Brasil.

Ele fez uma carreira espetacular na Itália, era um dos principais jogadores da Lazio. Antes de vir para o Palmeiras, ele recusou ir para a Juventus. [...] E ele veio para o Palmeiras.

Relacionadas

Palmeiras é cirúrgico, vence o Botafogo e vira vice-líder do Brasileirão

Palmeiras vence Botafogo e insiste em perseguir Flamengo por Brasileirão

Palmeiras tem resultado melhor do que desempenho e mantém Fla preocupado

Jogar aqui no futebol brasileiro é diferente. O futebol italiano é difícil, tem a marcação, mas você se encaixa ali, você consegue jogar. No Brasil, o jogo é diferente, a velocidade é outra, tem mais jogadores com técnica, o jogo flui. [...] É muito mais difícil de jogar quando você fica lá fora e vem. Já deu tempo para ele se habituar.
Walter Casagrande Jr.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Botafogo errou ao escolher filho de Ancelotti? Casagrande e Trajano debatem

Felipe Anderson desencantou? ?Jogar no Brasil é diferente?, diz Casão

Murilo é substituído com dores e pode voltar a ser dor de cabeça no Palmeiras

Brasileirão: assista aos gols dos jogos do fim de semana da 20ª rodada

Abel exalta elenco após vitória e deixa futuro em aberto: 'Importante é que Palmeiras ganhe'

Abel cita "condições extraordinárias" ao falar sobre 'caso Al Sadd' e declara: "O Palmeiras sempre há de prevalecer"

Vitor Roque ouve elogios de Galvão e agradece: 'Prazer falar com o senhor'

Diniz se derrete por Neymar após consolar santista em goleada: 'Aberração'

Campeões mundiais vencem etapa da Copa do Mundo de XCE de Mountain Bike em São Paulo

Danilo comenta reencontro com o Palmeiras e lamenta derrota do Botafogo

Vitor Roque comemora assistência e valoriza vitória do Palmeiras sobre o Botafogo: "Adversário direto"