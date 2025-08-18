Topo

Fabrício Bruno critica arbitragem e reclama de pênalti não marcado para o Cruzeiro

18/08/2025 22h30

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Mirassol na noite desta segunda-feira, no estádio Campos Maia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fabrício Bruno, zagueiro do Cabuloso, criticou a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo.

O defensor reclamou de um pênalti não marcado a favor do Cruzeiro no primeiro minuto da partida. Para o jogador cruzeirense, a bola pegou no braço de José Aldo, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Posteriormente, o time da casa também reclamou de uma penalidade não assinalada.

"Tudo que fica na dúvida é sempre para o adversário. O Bruno picotou o jogo de todas as formas. Um pênalti no primeiro tempo claríssimo que ele não deu. Eu acho que a gente poderia rever isso na nossa arbitragem, porque não só a gente reclamou, mas também o time deles", disse Fabrício Bruno, ao Sportv.


O zagueiro ressaltou que os erros de arbitragem têm acontecido com frequência no Brasileirão, como por exemplo na derrota para o Santos, em que reclama de um gol do Cruzeiro anulado.

"Não vou dizer que é específico contra o Cruzeiro, mas todos os jogos do Campeonato Brasileiro têm uma polêmica de arbitragem. No jogo passado, a gente teve um gol anulado recorrente disso. Hoje, um pênalti não dado. 'Ah, mas pega na barriga dele', mas é um erro técnico que infelizmente ele assume. Mas tudo bem, temos que seguir no campeonato lutando contra tudo para conseguir o objetivo na temporada", destacou.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Internacional, no Mineirão, pela 21ª rodada da liga nacional. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

