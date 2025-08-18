Topo

Ex-técnico da Premier League aparece no radar do Santos

Mauricio Pellegrino está entre os cotados para suceder Cléber Xavier no Peixe - Fran Santiago/Getty Images
Mauricio Pellegrino está entre os cotados para suceder Cléber Xavier no Peixe Imagem: Fran Santiago/Getty Images
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

18/08/2025 16h56

O técnico Mauricio Pellegrino, atualmente no Lanús, entrou no radar do Santos. O argentino tem passagem pelo Southampton, da Premier League.

O que aconteceu

O UOL apurou que técnico Mauricio Pellegrino é um dos nomes avaliados pela diretoria do Santos para substituir Cléber Xavier. Xavier foi demitido neste domingo, após derrota por 6 a 0 para o Vasco.

Pellegrino, de 53 anos, vive bom momento na Argentina. O Lanús é o atual 2° colocado do Grupo B do Campeonato Argentino, liderou seu grupo na Copa Sul-Americana, que teve o Vasco como vice-líder.

Outro ponto que conta a favor do técnico argentino é o currículo. Após pendurar as chuteiras, o ex-zagueiro iniciou sua carreira à beira do campo como assistente técnico no Liverpool e na Inter de Milão, entre 2008 e 2010, e chegou a comandar Southampton, Valencia, Alavés e Leganés na Europa. Até 2022, esteve à frente da Universidad do Chile.

O contrato do treinador com o Lanús tem validade até dezembro e não possui um gatilho atrelado a uma multa rescisória.

Outros nomes

O UOL ouviu que a diretoria do Peixe também trabalha no momento com outros nomes. Dentre eles, o de Tite e Jorge Sampaoli.

O clube vive situação muito delicada na tabela. Em 15° lugar, soma apenas 21 pontos em 19 jogos, figurando dois tentos acima da zona do rebaixamento.

