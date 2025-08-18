Estêvão ganha elogios do técnico do Chelsea após estreia oficial: "Será muito importante"

Estêvão está gerando uma boa impressão em seu começo no Chelsea. O atacante fez sua estreia oficial pelo clube no empate por 0 a 0 com o Crystal Palace, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O técnico Enzo Maresca elogiou o ex-Palmeiras, que saiu do banco de reservas.

"Estevão foi muito bem. Mostrou personalidade e já está demonstrando isso nos nossos treinos e, sem dúvida, aos poucos, ele se tornará um jogador muito importante para este clube", comentou.

Estêvão, por sua vez, não escondeu a sua alegria pela experiência que está vivendo no futebol europeu.

Apesar de a partida deste domingo ter marcado sua estreia oficial pela equipe de Londres, Estêvão já havia defendido o Chelsea em dois amistosos durante a pré-temporada. O atacante esteve em campo contra o Milan e o Bayer Leverkusen. Diante do clube alemão, o jovem inclusive balançou as redes e inaugurou o marcador da partida.

O próximo compromisso do Chelsea será contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no London Stadium.