Topo

Esporte

Estêvão ganha elogios do técnico do Chelsea após estreia oficial: "Será muito importante"

18/08/2025 09h24

Estêvão está gerando uma boa impressão em seu começo no Chelsea. O atacante fez sua estreia oficial pelo clube no empate por 0 a 0 com o Crystal Palace, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O técnico Enzo Maresca elogiou o ex-Palmeiras, que saiu do banco de reservas.

"Estevão foi muito bem. Mostrou personalidade e já está demonstrando isso nos nossos treinos e, sem dúvida, aos poucos, ele se tornará um jogador muito importante para este clube", comentou.

Estêvão, por sua vez, não escondeu a sua alegria pela experiência que está vivendo no futebol europeu.

Apesar de a partida deste domingo ter marcado sua estreia oficial pela equipe de Londres, Estêvão já havia defendido o Chelsea em dois amistosos durante a pré-temporada. O atacante esteve em campo contra o Milan e o Bayer Leverkusen. Diante do clube alemão, o jovem inclusive balançou as redes e inaugurou o marcador da partida.

O próximo compromisso do Chelsea será contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no London Stadium.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Neto detona Neymar após vexame do Santos: 'Que jogadorzinho você virou'

Fla anuncia Betano como nova patrocinadora e valores ultrapassam R$ 200 mi

Estêvão ganha elogios do técnico do Chelsea após estreia oficial: "Será muito importante"

Davide avalia desempenho do Botafogo e lamenta lesões: "Situação de emergência"

Choro de Neymar ganha as páginas da imprensa internacional: 'Chegou ao fundo do poço'

Filipe Luís elogia Pedro, destaque na vitória do Flamengo sobre o Internacional

Quem assume o Santos? Veja opções de técnicos livres no mercado

'Mão de bloqueio': CBF divulga áudios do VAR de dois lances da goleada do Vasco sobre o Santos

Neymar compartilha mensagem do filho e responde: 'Papai vai se reerguer'

Diniz exalta relação com Neymar após consolar astro no MorumBis: 'Talento exuberante'

"Crise sem fim" e "papelão de Neymar": veja como mídia internacional repercutiu derrota histórica do Sant