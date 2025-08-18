Endrick fica de fora da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol

Camisa 9 do Real Madrid, Endrick não estará à disposição do técnico Xabi Alonso para a primeira rodada do Campeonato Espanhol. O atacante não foi relacionado para o duelo com o Osasuna.

A cria do Palmeiras ainda se recupera de uma lesão no tendão da coxa direita. Ele se contundiu na reta final da última temporada e teve o problema agravado em julho.

Além de Endrick, Bellingham, Camavinga e Mendy também estão fora de combate, todos lesionados.

Rodrygo, por sua vez, foi relacionado. O atacante brasileiro foi alvo de especulações em diversos clubes. Arsenal, Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool e Tottenham buscaram informações sobre o ex-Santos.

"Vocês sabem que na janela de transferências de verão sempre tem muitos rumores. Eu conto com o Rodrygo. Ele é nosso jogador", disse Xabi Alonso em entrevista coletiva.

O Real Madrid encara o Osasuna nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada de La Liga.

Buscando espaço

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick marcou sete gols em 37 jogos, mas não ganhou muitas chances com o ex-técnico Carlo Ancelotti, atualmente na Seleção Brasileira.

Recentemente, o atacante brasileiro foi escolhido como novo camisa 9 da equipe espanhola. O jovem assumiu a camisa após o francês Kylian Mbappé, antigo dono, ficar com a 10.

A Cria do Palmeiras superou a concorrência de Gonzalo García, destaque do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes. O espanhol, por sua vez, ficou com a camisa 16, antigo número de Endrick.