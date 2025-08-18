Topo

Esporte

Diniz exalta relação com Neymar após consolar astro no MorumBis: 'Talento exuberante'

São Paulo

18/08/2025 08h20

Após o apito do árbitro Ramon Abatti Abel que encerrou a goleada histórica de 6 a 0 que o Vasco aplicou no Santos no MorumBis, diante de mais de 54 mil torcedores no domingo, Neymar desabou no gramado e ficou sentado tentando entender a "maior vergonha" de sua carreira. Ao se levantar, recebeu um abraço e palavras de consolo do técnico Fernando Diniz, do Vasco, e depois deixou o campo chorando.

Diniz trabalhou com o astro no breve período em que dirigiu a seleção brasileira, em 2023, mas afirmou ter um "gostar muito verdadeiro" em relação a Neymar. "Tenho uma relação em que convivemos poucos momentos presencialmente, quase todos na seleção. Ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só brasileiro."

O técnico afirmou que o talento do jogador chega a ser uma aberração. "É um talento exuberante. Sempre achei que uma das missões na seleção era de ajudar o Neymar", afirmou Diniz, que foi técnico do Brasil em seis jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. "Para que ele não só reconheça o talento, mas dar estabilidade para que ele consiga fazer o talento sair."

Neymar participou de quatro das seis partidas com Diniz à frente da seleção e foi autor de dois gols e três assistências. No quarto jogo, contra o Uruguai, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no primeiro tempo e deixou o campo de maca e em prantos. "Eu tenho carinho genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem não só no futebol, mas também na vida pessoal", afirmou o ex-técnico da seleção.

O jogo em Montevidéu foi o último de Neymar com a camisa da seleção. Desde então, ele enfrentou problemas físicos e pouco atuou. De volta ao Santos e com o objetivo declarado de ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem, Neymar disputou contra o Vasco sua sétima partida seguida atuando os 90 minutos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Neymar compartilha mensagem do filho e responde: 'Papai vai se reerguer'

Diniz exalta relação com Neymar após consolar astro no MorumBis: 'Talento exuberante'

"Crise sem fim" e "papelão de Neymar": veja como mídia internacional repercutiu derrota histórica do Sant

Gil Vicente x Porto pelo Português: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Após engatar duas viagens em curto período, Palmeiras ganha fôlego com dobradinha em casa

RW Essen x Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Cruzeiro encara o Mirassol fora de casa em busca de reação no Brasileirão

Volta Redonda luta contra Z-4, e Athletic encara o embalado Criciúma PELA Série B

Gui Negão aproveita chance nos titulares do Corinthians e pode ter sequência na ausência de Yuri e Memphis

Caio Borralho alega ter trunfo para vencer Khamzat Chimaev em possível duelo no UFC

Felipe Anderson marca 1° gol no ano e espera atingir ápice no Palmeiras: "Posso ajudar muito"