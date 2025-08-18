Diarra reinicia processo que pede indenização à Fifa e à federação belga após decisão de tribunal da UE

(Reuters) - O ex-meio-campista da seleção da França Lassana Diarra está reiniciando um processo judicial que busca 65 milhões de euros em indenizações da Fifa e da Federação Belga de Futebol depois que o tribunal superior da União Europeia decidiu em outubro que algumas regras do órgão mundial de futebol violam as leis da UE.

A Fifa aplicou uma multa de 10 milhões de euros a Diarra depois que o ex-jogador do Arsenal, Chelsea e Real Madrid deixou o Lokomotiv Moscou em 2014 após um ano de um contrato de quatro anos.

Isso levou o jogador a processar a Fifa e a Federação Belga de Futebol por danos em um tribunal local.

Diarra disse nesta segunda-feira que esperou alguns meses antes de reiniciar o processo na Bélgica, esperando que a Fifa e a federação belga o procurassem para um acordo amigável, o que não aconteceu.

"Fui forçado a travar essa batalha legal desde agosto de 2014. São mais de 11 anos", disse Diarra em um comunicado de imprensa conjunto dos sindicatos de jogadores FIFPro, FIFPro Europa e UNFP (União Nacional de Futebolistas Profissionais) da França, que o apoiam no caso.

"Estou fazendo isso por mim mesmo... mas também por todos os jogadores em ascensão e menos conhecidos que não têm os meios financeiros e psicológicos para desafiar a Fifa perante juízes de verdade."

A Fifa alterou seus regulamentos de transferência após a decisão do tribunal da UE, adotando uma estrutura provisória sobre o cálculo da indenização a pagar e o ônus da prova em caso de quebra de contrato.

"A Fifa tem trabalhado com as partes interessadas para alterar seus regulamentos seguindo a orientação oferecida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. A Fifa não comenta questões legais em andamento", disse um porta-voz da entidade máxima do futebol mundial.

A Federação Belga de Futebol não respondeu a um pedido de comentário.

No início deste mês, um grupo de jogadores de futebol holandeses anunciou que estava preparando uma ação coletiva em toda a Europa contra a Fifa e outras associações, buscando compensação pela suposta perda de renda devido às regras restritivas de transferências.

(Reportagem de Chiranjit Ojha, em Bengaluru)