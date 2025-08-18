Topo

Esporte

Destaque em goleada do Vasco, Piton lidera quesitos entre laterais do Brasileirão

18/08/2025 20h07

O lateral esquerdo Lucas Piton foi um dos destaques da goleada histórica do Vasco sobre o Santos, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor marcou um gol e distribuiu uma assistência na vitória por 6 a 0 do Cruzmaltino.

Com o passe para o gol de David, o segundo da goleada, Piton alcançou sua quinta assistência na competição. De acordo com dados do Sofascore, o ex-jogador do Corinthians lidera o quesito entre todos os laterais que disputam o Brasileirão.


A assistência anotada, inclusive, ocorreu a partir de um cruzamento, característica que tem aparecido com recorrência nos lances do jogador. Ele é o líder em cruzamentos certos (24) entre todos os laterais do campeonato, somando uma taxa de 26% de acerto.

Além disso, em 16 jogos pela liga nacional, o lateral do Vasco também possui cinco grandes chances criadas, 25 passes decisivos, 87% de acerto no passe e 52% de acerto no passe longo. No setor de defesa, se destaca com 76 ações acumuladas até o momento.

Somando todas as competições, Piton alcançou a sua terceira assistência seguida. Além de ser garçom contra o Santos, o defensor também deu passes para o gol contra CSA, pela volta da Copa do Brasil, e Mirassol, pelo Brasileiro. Ao todo, ele soma nove assistências e um gol em 39 jogos na temporada.

Próximo desafio de Piton

O jogador espera ampliar os bons números nesta quarta-feira, quando o Vasco visita o Juventude, em jogo atrasado da 14ª rodada. A bola rola no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 19h (de Brasília).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Com Corinthians, Palmeiras e São Paulo, CBF define datas e horários das semis do Brasileirão feminino; confira

Saiba como está a situação dos times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana

Palmeiras se despede de Marcos Rocha após sete temporadas: "Para sempre em nossa história"

Fluminense encerra preparação para pegar o América de Cali; veja provável escalação

Destaque em goleada do Vasco, Piton lidera quesitos entre laterais do Brasileirão

São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fortaleza x Vélez Sarsfield: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Operário-PR x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Sampaoli confirma disposição para assumir, mas pede reforços à diretoria do Santos

São Paulo encerra preparação para pegar o Atlético Nacional; veja provável escalação