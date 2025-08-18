Davide avalia desempenho do Botafogo e lamenta lesões: "Situação de emergência"

No último domingo, o Botafogo perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O técnico Davide Ancelotti avaliou o desempenho do Glorioso na partida e lamentou o excesso de lesões no elenco da equipe.

"Jogamos muito bem na primeira etapa. Estivemos bem nos primeiros 20 minutos. Tivemos duas chances claras para ter um placar melhor... Depois, o Palmeiras marcou um gol. As grandes equipes são assim, mesmo com dificuldade, elas têm uma chance e fazem o gol. O time tentou até o final (o empate), com pouca organização, mas com vontade. Não conseguimos um bom resultado, mas fico contente com o primeiro tempo", disse Davide Ancelotti, em coletiva de imprensa após a partida.

Apesar de criar boas chances no começo do jogo, o Botafogo viu uma grande atuação de Weverton para manter o empate no placar nos primeiros minutos. O único gol da partida saiu aos 44 minutos da etapa inicial, marcado por Felipe Anderson.

Além da derrota, o comandante italiano lamentou as lesões no elenco do Botafogo. Em meio à maratona de jogos, Davide tem cinco desfalques: os zagueiros Bastos, David Ricardo e Kaio Pantaleão; o volante Newton; e o atacante Arthur Cabral.

Devido ao excesso de lesões no sistema defensivo, Davide rasgou elogios à dedicação e entrega do zagueiro Alexander Barboza.

"É um momento em que temos poucos zagueiros, mas é só um momento. É algo que acontece. Bastos está fora, Kaio também, Newton, que pode jogar de zagueiro, também, David (Ricardo) não está. Por enquanto, tenho que adaptar. Hoje, eles (Marçal e Alex Telles) jogaram muito bem. Barboza jogou em condições muito difíceis e foi até onde pôde. É uma situação de emergência", completou.

Fase do Botafogo

Com a derrota, o Botafogo segue na quinta posição do Brasileirão, com 29 pontos, e vê o líder Flamengo disparar, com 14 a mais. O próximo duelo do Glorioso na competição é neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada.

Antes disso, o Botafogo volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe viaja para Quito, no Equador, para enfrentar a LDU nesta quinta-feira, às 19h. O primeiro jogo foi 1 a 0 para o Glorioso.