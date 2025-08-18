Cruzeiro encara o Mirassol fora de casa em busca de reação no Brasileirão

O Cruzeiro volta a campo nesta segunda-feira, às 20h, no interior de São Paulo, com a missão de reencontrar o caminho das vitórias e reduzir a distância para a liderança do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Mirassol, válido pela 20ª rodada, coloca frente a frente um candidato direto ao título e uma equipe que tem surpreendido pela regularidade e que já mira objetivos maiores, como uma vaga na Libertadores de 2026.

A equipe mineira soma 37 pontos, mas vive momento de oscilação após um início de campeonato avassalador. A derrota por 2 a 1 para o Santos, na rodada passada, ampliou a pressão sobre o elenco de Leonardo Jardim, que agora precisa dar respostas rápidas diante de um adversário competitivo. A perda de fôlego recente contrasta com a consistência demonstrada nas primeiras rodadas e faz do confronto em São Paulo um teste de maturidade para o grupo.

Do outro lado, o Mirassol mostra que não é apenas uma surpresa passageira. Com 28 pontos, mantém-se firme na parte de cima da tabela e credencia-se a lutar por vaga em competições internacionais. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã, a equipe de Rafael Guanaes deixou boa impressão pela postura ofensiva e pela capacidade de competir em alto nível. Jogando em casa, o novato time paulista pretende fazer valer o ambiente favorável e repetir o bom desempenho que já apresentou contra rivais tradicionais.

As circunstâncias da partida ampliam o peso do confronto. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu em Belo Horizonte por 2 a 1, mas o Mirassol mostrou equilíbrio e deixou claro que pode encarar de igual para igual. Agora, no José Maria de Campos Maia, a expectativa é de um jogo de imposição física e tática, em que os detalhes podem ser determinantes.

O técnico Leonardo Jardim enfrenta dilemas significativos para definir a escalação celeste. A lateral direita é a maior preocupação: William ainda trata de dores no quadril e é dúvida, enquanto Fagner segue no departamento médico. Sem opções naturais, Jonathan Jesus e Marquinhos aparecem como alternativas improvisadas.

Na esquerda, Kauã Prates será o substituto de Kaiki, suspenso. O meio-campo também sofrerá alterações, já que Lucas Romero e Christian cumprem suspensão. Eduardo e Matheus Henrique devem ser os escolhidos, com Walace correndo por fora.

No Mirassol, a estabilidade é maior. A única baixa confirmada é o zagueiro João Victor, suspenso. Gabriel deve formar dupla de zaga com Jemmes, mantendo o restante da equipe titular. A consistência defensiva, aliada ao dinamismo do meio-campo, é uma das principais armas do time, que tem conseguido equilibrar solidez atrás e intensidade na frente.

O discurso de Rafael Guanaes reforça a importância do fator local. "Precisamos estar muito concentrados para que o nosso foco não se desvie, porque a demanda vai ser muito grande. Então, o torcedor é fundamental, os jogos em casa são fundamentais contra todos os adversários", disse.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL X CRUZEIRO

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

CRUZEIRO - Cássio; Jonathan Jesus (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Eduardo e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

DATA - 18/08 (Segunda-feira).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).