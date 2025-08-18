Cruzeiro cede empate ao Mirassol, e Palmeiras mantém vice-liderança
Na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tropeçou nesta segunda-feira. Em duelo válido pela 20ª rodada, a equipe mineira empatou em 1 a 1 com o Mirassol, no estádio Campos Maia. Kaio Jorge abriu o placar para os visitantes, mas Negueba deixou tudo igual com um golaço.
Com o resultado, a Raposa vê o Palmeiras manter a vice-liderança, conquistada após a vitória sobre o Botafogo, no último domingo, por 1 a 0. O Cruzeiro, agora, é o terceiro colocado, com 38 pontos, um a menos que o Verdão, que ainda tem dois jogos a menos. O Mirassol, por sua vez, recupera a sexta posição, que havia sido tomada pelo São Paulo, e chega a 29 unidades.
O time de Leonardo Jardim tem a semana livre para se preparar para a próxima rodada do Brasileiro. No sábado, a equipe celeste recebe o Internacional, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília). Já o Mirassol viaja para o Ceará, onde encara o Fortaleza, no Castelão, no domingo, no mesmo horário.
Primeiro tempo
Artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro aos cinco minutos do primeiro tempo. Após saída de bola do campo de defesa, o camisa 19 recebeu no meio, abriu para Matheus Pereira na esquerda e correu para a área. O atacante recebeu cruzamento na medida do meia, dominou, deslocou o goleiro Walter e marcou seu 14º gol no campeonato.
Após o gol, o Cruzeiro seguiu ditando o ritmo do jogo, mas com pouco perigo. Aos 11, Matheus Pereira arriscou chute de dentro da área e parou em defesa de Walter. Dez minutos depois, Wanderson bateu cruzado para nova defesa do goleiro do Mirassol. O time paulista, por sua vez, chegou com mais perigo aos 38, com desvio de Carlos Eduardo na pequena área que obrigou Cássio a fazer boa intervenção.
Segundo tempo
O Mirassol entrou no segundo tempo com mais presença no ataque e foi premiado aos 19. Negueba, que havia acabado de entrar, recebeu de Danielzinho na esquerda, cortou para o meio e finalizou no ângulo de Cássio, que nada pôde fazer. Golaço dos paulistas.
A equipe mandante cresceu no jogo e assustou a Raposa em três ocasiões após o gol. Aos 21, Edson Carioca aproveitou lateral de Reinaldo na área e bateu por cima. Depois, aos 25, Jemmes cabeceou para fora. Reinaldo, na sequência, levou perigo com chute pela linha de fundo.
O Cruzeiro se safou de sofrer a virada aos 34. Após bate-rebate na área, Matheus Bianqui cabeceou na trave e por pouco não marcou o segundo gol do Mirassol.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 1 X 1 CRUZEIRO
Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data: 18 de agosto de 2025 (segunda-feira)
Horário: 20 horas (de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Gols: Kaio Jorge, aos cinco minutos do 1º tempo (Cruzeiro) / Negueba, aos 19 minutos do 2º tempo (Mirassol)
Cartões amarelos: Lucas Ramon, Jemmes e Chico Kim (Mirassol) / Kauã Prates, Walace, Wanderson e Cássio (Cruzeiro)
Cartões vermelhos:
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (Matheus Bianqui), Carlos Eduardo (Negueba), José Aldo (Chico Kim) e Edson Carioca (Alesson); Chico da Costa (Cristian).
Técnico: Rafael Guanaes.
CRUZEIRO: Cássio; Jonathan, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Walace (Matheus Henrique), Lucas Silva, Matheus Pereira, Eduardo e Wanderson (Lautaro Díaz); Kaio Jorge.
Técnico: Leonardo Jardim.