"Crise sem fim" e "papelão de Neymar": veja como mídia internacional repercutiu derrota histórica do Sant

No último domingo, o Santos sofreu o que foi uma das piores derrotas de sua história. O Alvinegro Praiano foi goleado pelo Vasco por 6 a 0, na condição de mandante no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação desastrosa do Peixe foi repercutida por jornais do mundo todo.

Veículos de países como Espanha, Argentina e França repercutiram não só a derrota do Santos, mas também o episódio de Neymar, que chorou no gramado do Morumbis após o apito final. O craque precisou ser amparado pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz.

Famoso veículo da argentina, o portal Tyc Sports falou em uma "crise sem fim no Santos". O jornal citou o placar elástico da partida, o choro de Neymar e até mesmo a demissão do técnico Cleber Xavier, que não resistiu à goleada e deixou a equipe antes mesmo da entrevista coletiva.

Outro veículo que repercutiu a queda de Cleber Xavier foi o Diário Olé, também da Argentina. O portal classificou a derrota como um "papelão de Neymar no Santos" e questionou a possibilidade de um retorno do argentino Jorge Sampaoli, que já treinou o Peixe em 2019 e está livre no mercado.

Já o jornal L'Équipe, da França, citou as "lágrimas de Neymar após a maior derrota de sua carreira" e também mencionou a amizade com Phillipe Coutinho, que saiu vitorioso pelo Vasco, mas tentou confortar o craque após o apito final no Morumbis.

(Foto: Reprodução)

A relação de amizade entre Coutinho e Neymar, que se conhecem desde pequenos, também foi destacada por outros dois veículos espanhóis. O Diário As, por exemplo, chamou na capa que o camisa 11 do Vasco "fez Neymar chorar".

"Coutinho saiu vencedor nesse primeiro duelo contra seu velho amigo Neymar, com uma atuação brilhante qe constratou com a impotência do líder do Peixe ante o poderio ofensivo do Vasco da Gama", disse trecho da reportagem publicada pelo veículo.

Por fim, o veículo espanhol Marca disse que Neymar chorou "como uma criança" após a goleada do Vasco e afirmou, ainda, que a imagem do craque em lágrimas será uma "triste recordação para o mundo do futebol".

Fato é que a goleada sofrida pelo Santos repercutiu - e bastante - no cenário estrangeiro, especialmente pelo choro de Neymar ao fim da partida.

Com o resultado, o Santos de Neymar viu a sequência de duas vitórias consecutivas chegar ao fim. O Peixe, inclusive, voltou a ser assombrado pela zona de rebaixamento e aparece, agora, na 15ª colocação, com 21 pontos. Do outro lado, o Vasco deixou o Z4 e subiu para a 16ª posição, alcançando os 19 pontos.

O Santos, agora, terá de recolher os cacos durante a semana. O Alvinegro Praiano volta a campo apenas no próximo domingo, quando encara o Bahia. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.