CRB vence a segunda seguida, bate o Volta Redonda e segue no meio da tabela da Série B
O CRB segue na busca de ganhar terreno e se aproximar do pelotão de cima neste começo de returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time alagoano venceu a segunda seguida, ao derrotar o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, na Baixada Fluminense, pela 22ª rodada.
Com gol de Danielzinho, em bela cobrança de falta, o CRB segue na zona intermediária da tabela, com 31 pontos. Já o Volta Redonda, voltou a figurar na zona de rebaixamento, com 22 pontos.
O Volta Redonda tentou se impor nos primeiros minutos, mas viu o CRB abrir o marcador. Em bela cobrança de falta, Danielzinho colocou a bola no ângulo para marcar, aos 15 minutos. O detalhe é que o juiz havia marcado pênalti no lance, mas o VAR apontou falta, o que não mudou o desfecho da cobrança.
Depois do gol, o time alagoano passou a se defender mais e neutralizar o adversário. O time da casa até tentou chegar ao empate, com mais posse de bola, porém sem conseguir penetrar na área, ficando refém de chutes de longa distância, sem muito perigo.
Na segunda etapa, o Volta Redonda voltou com mais ímpeto ofensivo e conseguiu espaços para entrar na área, mas quando teve a chance, parou em defesa de Matheus Albino. O time da casa seguiu ensaiando uma pressão, porém a defesa do CRB se manteve bem postada, neutralizando qualquer ameaça e explorando o contra-ataque.
A situação do Volta Redonda ficou mais difícil quando Gabriel Bahia foi expulso com o segundo amarelo após falta em Dadá Belmonte. Mesmo assim, levava perigo em arremates de longe. Com um a mais, o CRB se fechou na defesa para não ser surpreendido e até ficou perto de ampliar na reta final, mas o chute de Dadá parou na trave.
O CRB volta a campo no sábado, às 20h30, quando recebe o Athletico-PR, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Volta Redonda atua no domingo, às 18h30, diante da Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, no interior paulista.
FICHA TÉCNICA
VOLTA REDONDA 0 X 1 CRB
VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Wellington Silva (Jhonny), Gabriel Bahia, Fabrício e Sánchez; André Luiz, Chay (Bellegia) e Raí; João Pedro (PK), Ítalo (Matheus Lucas) e MV (Kayke). Técnico: Rogério Corrêa.
CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho (Luiz Fernando); Douglas Baggio (William Pottker), Mikael (Barceló) e Thiaguinho (Dadá Belmonte). Técnico: Eduardo Barroca.
GOLS - Danielzinho, aos 15 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bahia (Volta Redonda); Henri, Matheus Albino, Barceló, Fábio Alemão e Crystopher (CRB).
CARTÃO VERMELHO - Gabriel Bahia (Volta Redonda).
ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).