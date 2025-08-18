Topo

CRB bate o Volta Redonda fora de casa e vence segunda seguida na Série B

18/08/2025 20h55

O CRB venceu o Volta Redonda nesta segunda-feira, por 1 a 0, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Danielzinho marcou o gol da vitória do time alagoano.

Com o resultado, o clube visitante alcançou sua segunda vitória seguida na competição. A equipe ocupa a décima posição na tabela, com 31 pontos conquistados. O Volta Redonda, por sua vez, amargou o terceiro jogo sem vencer e entrou na zona de rebaixamento. O time ocupa a 17ª colocação, com 22 unidades.

O CRB volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Athletico-PR, no Estádio Rei Pelé, às 20h30 (de Brasília). Já o Voltaço joga no domingo, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa.

O jogo

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Thiaguinho foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti para os visitantes. No entanto, após revisão do VAR, ele voltou atrás e deu falta fora da área. Danielzinho cobrou com perfeição por cima da barreira e marcou um golaço para abrir o placar do jogo.

A situação ficou mais tranquila para o time alagoano aos 30 minutos da etapa final. O zagueiro Gabriel Bahia, do Volta Redonda, recebeu o segundo amarelo após falta em Dadá Belmonte e foi expulso de campo. Com um a mais, o CRB controlou a partida até o fim do jogo.

