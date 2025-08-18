Topo

COTP conquista o título do Campeonato Paulista de Atletismo Sub-20 2025

18/08/2025 10h33

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) conquistou o título do Campeonato Paulista de Atletismo sub-20, disputado no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo (CNLCDA), em Bragança Paulista (SP).

Com desempenho consistente ao longo dos três dias de provas, a equipe garantiu a primeira colocação geral e celebrou o feito em uma competição que reuniu os principais talentos do Estado.

Na classificação final por equipes, COTP sagrou-se campeão com 435 pontos, tendo a ORCAMPI em segundo com 282 pontos e o SESI em terceiro lugar com 228 pontos.

Na disputa por gêneros, o COTP confirmou sua força ao somar 198 pontos no masculino e 237 pontos no feminino, liderando as duas categorias. No masculino, a ORCAMPI foi a vice-campeã com 188 pontos, seguida pela ADC São Bernardo com 107 pontos. No feminino, o vice ficou com o SESI, que marcou 161 pontos, enquanto o terceiro com a ORCAMPI, com 94 pontos.

A competição também revelou marcas expressivas de jovens atletas. Victor Elias Lino Chaves, da ORCAMPI, conquistou a medalha nos 400 metros rasos com o tempo de 46s76, resultado que o coloca como o terceiro melhor do ranking sul-americano sub-20. Já Renan Firakawa Akamine, do COTP, brilhou no salto em distância com 7,50m, marca que o fez assumir a vice-liderança do ranking sul-americano. E Henrique Rodrigues Pinto, da ORCAMPI, foi campeão do decatlo com 6741 pontos, com Personal Best e Vice Líder Do Ranking Mundial Sub-20

A Federação Paulista de Atletismo também entregou os Prêmios Destaques do Campeonato Paulista Sub-20. No masculino, Renan Firakawa Akamine foi eleito pelo salto de 7,52m no salto em distância, enquanto no feminino o prêmio foi para Beatriz Camargo Monteiro Silva, da ASPMP, que brilhou nos 100m com barreiras com o tempo de 13s84.

O presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel Oliveira, destacou o impacto da competição no desenvolvimento dos jovens talentos. "Quando vejo cada atleta competindo aqui, meus olhos brilham. O meu sonho de ver um atletismo cada vez maior e melhor se fortalece a cada conquista. Isso mostra que todo o esforço para realizar essa competição valeu a pena. Só desejo o melhor para eles", disse.

O secretário de Esportes de Bragança Paulista, Ricardo Ukai Osano, também celebrou a realização do evento na cidade. "Esses jovens viram referência e modelos para que mais crianças comecem a praticar esportes. Esse deve ser o principal papel do esporte de rendimento: gerar inspiração", afirmou.

Veja os resultados

Geral

1. COTP, 435 pontos

2. ORCAMPI, 282

3. SESI, 228

Masculino

1. COTP, 198

2. ORCAMPI, 188

3. ADC SBC, 107

Feminino

1. COTP, 237 1

2. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI, 161

3. ORCAMPI, 94

