Corinthians usa semana livre para dar ritmo de jogo ao atacante Vitinho

18/08/2025 14h26

O Corinthians se representou nesta segunda-feira após somar seu sexto jogo sem vitória no Brasileirão - levou 2 a 1 do Bahia, na Neo Química Arena, no sábado - já de olho na visita ao Vasco, em São Januário, no domingo. A semana livre será utilizada por Dorival Júnior para dar ritmo ao atacante Vitinho.

O reforço de 31 anos chegou ao clube com um período de inatividade e admitindo que precisava de tempo para poder atuar. Mesmo assim, por causa da carência de peças no elenco por causa de lesões e suspensões, Dorival Júnior abreviou sua estreia ao colocá-lo em campo na derrota diante do Bahia aos 22 minutos do segundo tempo.

Mesmo longe do físico ideal, Vitinho mostrou que será de enorme utilidade ao Corinthians, sobretudo enquanto Yuri Alberto e Memphis Depay se recuperam de lesões, e a ideia é já tê-lo por mais tempo com os cariocas, com a possibilidade até de o reforço começar a partida a depender dos trabalhos da semana.

"Eu tive que acelerar um processo que demoraria um tempo um pouquinho maior para que ele (Vitinho) pudesse se reencontrar e buscar as suas melhores condições. Mas a urgência e a disponibilidade do atleta nos fizeram acreditar que seria importante tê-lo como foi (contra o Bahia). O Vitinho, com pouco tempo, conseguiu criar algumas boas oportunidades e nós fomos felizes nas finalizações", justificou o técnico corintiano ao ser "obrigado" a usar o reforço por causa do desgaste do time na fase final contra o Bahia.

Vitinho entrou na vaga do centroavante Gui Negão, autor do gol na Neo Química Arena. O garoto saiu desgastado, mas também ganhou elogios e pode ser mantido na vaga de Yuri Alberto, que não tem previsão de volta após passar por cirurgia de hérnia - deve perder ao menos um mês para a reabilitação.

Nas atividades desta segunda-feira, enquanto os titulares contra o Bahia fizeram um trabalho regenerativo, Vitinho foi a campo e deu sequência ao treinamento de condicionamento físico. Após cumprir suspensão contra o Bahia, o paraguaio Romero também trabalhou, assim como o lateral-esquerdo Angileri.

