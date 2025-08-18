Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o jogo contra o Vasco

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o jogo contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está agendado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Os jogadores abriram o dia com um trabalho de força na academia. Em seguida, já no gramado, o técnico Dorival Júnior comandou um treino de pressão pós-perda.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Bahia, por 2 a 1, finalizaram a manhã com uma atividade regenerativa na parte interna. Os demais permaneceram em campo para um exercício de enfrentamento em espaço reduzido, além de um complemento de cruzamentos e finalizações.

O Corinthians conta com alguns retornos para a próxima rodada do Brasileirão. Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo seguem entregues ao departamento médico.

O Timão retoma as atividades nesta terça-feira, novamente pela manhã. Dorival tem mais cinco sessões de treino antes da partida contra o Vasco, que ganhou contornos decisivos.

Com o revés para o Bahia, o Corinthians caiu para a 22ª posição da tabela, com 22 pontos. A distância para o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Além de tentar se afastar do Z4, o time do Parque São Jorge busca encerrar a péssima sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há cinco jogos e, nas últimas dez partidas, ganhou somente uma vez.