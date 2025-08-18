Comemoração dá errado e treinador de goleiros do Forest leva pontos na cabeça

(Reuters) - A alegria se transformou em dor rapidamente para o treinador de goleiros do Nottingham Forest, Rui Barbosa, cuja comemoração do gol de abertura de Chris Wood contra o Brentford terminou com seis pontos e uma tontura para ele no primeiro jogo da nova temporada da Premier League.

O gol de Wood aos cinco minutos, marcado após um escanteio, provocou cenas de celebrações no banco de reservas do Forest no City Ground. No entanto, o entusiasmo de Barbosa se tornou doloroso quando ele bateu a cabeça no banco de reservas.

A equipe médica do clube tratou rapidamente de um corte feio em sua cabeça.

"Ele levou seis pontos! Foi um corte feio. Um corte ruim. Ele estava tonto", disse o técnico do Forest, Nuno Espírito Santo, aos repórteres no domingo.

A vitória por 3 x 1 marcou a primeira vitória do Forest no primeiro dia da Premier League desde a temporada 1996-97, quando derrotou o Coventry City.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)