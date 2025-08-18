Topo

Esporte

Comemoração dá errado e treinador de goleiros do Forest leva pontos na cabeça

18/08/2025 11h49

(Reuters) - A alegria se transformou em dor rapidamente para o treinador de goleiros do Nottingham Forest, Rui Barbosa, cuja comemoração do gol de abertura de Chris Wood contra o Brentford terminou com seis pontos e uma tontura para ele no primeiro jogo da nova temporada da Premier League.

O gol de Wood aos cinco minutos, marcado após um escanteio, provocou cenas de celebrações no banco de reservas do Forest no City Ground. No entanto, o entusiasmo de Barbosa se tornou doloroso quando ele bateu a cabeça no banco de reservas.

A equipe médica do clube tratou rapidamente de um corte feio em sua cabeça.

"Ele levou seis pontos! Foi um corte feio. Um corte ruim. Ele estava tonto", disse o técnico do Forest, Nuno Espírito Santo, aos repórteres no domingo.

A vitória por 3 x 1 marcou a primeira vitória do Forest no primeiro dia da Premier League desde a temporada 1996-97, quando derrotou o Coventry City.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Com Flamengo no topo, veja ranking dos maiores patrocínios master do futebol brasileiro

Comemoração dá errado e treinador de goleiros do Forest leva pontos na cabeça

Flaco López está em pré-lista da Argentina para Eliminatórias

Michael Page se coloca à disposição para encarar Carlos Prates no UFC Rio

Athletico-PR anuncia a contratação por empréstimo do volante Élan Ricardo

Endrick fica de fora da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol

SP Open confirma convites para Naná Silva e Victoria Barros, promessas do tênis brasileiro

Suspenso, Neymar não jogará mais até convocação de Ancelotti na seleção brasileira

Após goleada sofrida pelo Santos, Neymar revela mensagem do filho: "Erga a cabeça"

Choro de Neymar foi legítimo ou teatro ridículo? Colunistas divergem

Brigas de torcidas em Santos x Vasco terminam com PM agredido e 2 detidos