Com um a menos desde o primeiro tempo, Criciúma empata com o Athletic pela Série B
O Criciúma empatou com o Athletic por 1 a 1, nesta segunda-feira, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG). Diego Gonçalves marcou para a equipe catarinense, enquanto Neto Costa anotou a favor dos mineiros.
Com o resultado, o Tigre chegou aos 33 pontos e se manteve na sétima posição. Já o Athletic aparece em 15º lugar, com 24 pontos.
Pela 23ª rodada da Série B, o Criciúma encara o Novorizontino, na próxima sexta-feira. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. No mesmo dia, só que às 19h, o Athletic enfrenta a Chapecoense, novamente no Estádio Joaquim Portugal.
Veja como foi Athletic x Criciúma
O Criciúma abriu o placar com apenas três minutos de partida. Após cobrança de escanteio, Benevenuto cabeceou para grande defesa do goleiro Adriel. Porém, Diego Gonçalves pegou rebote e empurrou para o fundo da rede.
Já aos sete minutos, na tentativa de dar um carrinho, Matheus Trindade acabou acertando o rosto de Geraldes e recebeu o cartão vermelho.
O Athletic chegou ao gol de empate aos 14 minutos da etapa complementar. Neto Costa recebeu passe de Ronaldo Tavares, girou e bateu no canto esquerdo do goleiro Alisson, que nada pode fazer.