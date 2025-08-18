Com um a menos, Criciúma suporta pressão e segura o empate diante do Athletic na Série B

O Criciúma tinha tudo para seguir próximo ao grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Com menos de 10 minutos, o time catarinense estava à frente do placar e com um jogador expulso. Diante das circunstâncias de atuar praticamente os 90 minutos com um a menos, sofreu o empate do Athletic e segurou o 1 a 1 até o fim, nesta segunda-feira, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), pela 22ª rodada.

Com o resultado, o Criciúma perdeu posições na tabela, caindo para o sétimo lugar, com 33 pontos, três a menos que o Novorizontino, que fecha o grupo dos quatro primeiros colocados. Já o Athletic não vence há cinco jogos, mas segue fora da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, com 25 pontos, três a mais que o Volta Redonda.

O duelo começou com uma montanha russa de emoções para o Criciúma. Com três minutos, Diego Gonçalves abriu o placar pegando o rebote na pequena área. O time catarinense achou que teria vida fácil, mas logo depois, aos oito, Matheus Gonçalves acertou o pé no rosto de Geraldes em dividida e foi expulso direto.

Com um a mais, o Athletic propôs o jogo. Pressionando, trocava passes, mas faltava capricho no último passe. O duelo ficou quente, com muitas disputas e discussões entre os jogadores, quebrando o ritmo da partida. Na reta final, Ronaldo Tavares apareceu livre na área, mas parou em grande defesa de Alisson.

O Athletic voltou do intervalo mais ousado, tirando um zagueiro por um atacante. Acumulando chances, a estratégia veio a surtir efeito aos 14 minutos. Neto Costa recebeu na área, girou sobre a marcação e bateu para deixar tudo igual. O gol deu mais ânimo aos mineiros, que encaravam o Criciúma no campo de defesa.

O time catarinense suportava bem a pressão e conseguiu até conectar bons contra-ataques, porém não conseguiu aproveitar as oportunidades. A reta final foi uma blitz dos mineiros, que empilhou chances e a virada só não veio pois o chute de Neto Costa explodiu na trave. Nos acréscimos, o Criciúma também carimbou a baliza, com Borasi.

A dupla volta a campo na sexta-feira, quando abrem a 23ª rodada. Às 19h, o Athletic recebe a Chapecoense na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), enquanto às 21h35, o Criciúma encara o Novorizontino no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 1 X 1 CRICIÚMA

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé (Yuri), Marcelo Ajul (Neto Costa), Sidimar e Rodrigo Gelado; Fernando Martínez (David Braga), Fabrício Isidoro e Geraldes (Alessio da Cruz); Wellinton Torrão, Ronaldo Tavares e Max (Wesley Gasolina). Técnico: Rui Duarte.

CRICIÚMA - Alisson; Léo Alaba, Marcelo Benevenuto, Luciano Castán e Felipinho (Léo Maná); Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert (Léo Naldi) e Luiz Henrique (Borasi); Diego Gonçalves (Thales) e Nicolas (Yan Souto). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Diego Gonçalves, aos três minutos do primeiro tempo. Neto Costa, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Ajul, Alessio da Cruz e Geraldes (Athletic); Luiz Henrique (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Trindade (Criciúma).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG).