Topo

Esporte

Com novidade, Bahia se reapresenta com foco na Copa do Nordeste

18/08/2025 15h24

Após bater o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, no último sábado, o elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira no CT Evaristo de Macedo. Agora, os comandados de Rogério Ceni mudam o foco para a semifinal da Copa do Nordeste, contra o Ceará.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida diante do Timão fizeram trabalhos na academia, enquanto a outra parte do elenco apenas aqueceu no local.

No campo 2 do CT, o restante do grupo se dividiu em três equipes para realizar um trabalho de controle de posse de bola em área reduzida. Logo após esta primeira atividade, Rogério Ceni coordenou um trabalho tático visando a partida contra o Vozão.

Ex-São Paulo, Rodrigo Nestor foi a grande novidade da sessão. O meio-campista havia sofrido uma lesão ligamentar no cotovelo, mas participou de toda a atividade nesta segunda.

Por outro lado, Gilberto e Michel Araújo tiveram problemas físicos durante a partida de sábado e fizeram fisioterapia.

Bahia e Ceará definem um dos finalistas da Copa do Nordeste nesta quarta-feira. O Tricolor joga em casa, na Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília). Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre CSA e Confiança na decisão.

