Com Corinthians, Palmeiras e São Paulo, CBF define datas e horários das semis do Brasileirão feminino; confira

A CBF definiu, nesta segunda-feira, alguns dos detalhes dos jogos das semifinais do Campeonato Brasileiro feminino. Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo seguem na disputa pelo título e se preparam para os confrontos decisivos que acontecem nos dias 24 e 31 de agosto.

As semifinais são definidas em jogos de ida e volta e acontecem no mesmo horário. No dia 24 de agosto, o Palmeiras recebe o Cruzeiro, na Arena Barueri, em Barueri, às 10h30 (de Brasília). O São Paulo, por sua vez, duela com o Corinthians, com local ainda a definir.

Na volta, no dia 31, o Palmeiras visita o Cruzeiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 10h30. Já o Timão recebe o Tricolor, no mesmo horário, com palco indefinido.

Antes das "decisões", os quatro clubes também terão compromissos pelos campeonatos estaduais, ajustando o ritmo e a preparação para os jogos das semifinais.

Como chegam as equipes?

O Corinthians confirmou sua vaga após eliminar o Bahia com duas vitórias - 2 a 1 fora de casa e 2 a 0 no Pacaembu. A equipe alvinegra garantiu a classificação com gols de Érika e Duda Sampaio, mostrando eficiência tanto na defesa quanto no ataque.

O São Paulo avançou ao vencer a Ferroviária nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no Morumbi. O Tricolor teve o gol de empate marcado por Crivelari e contou com precisão nas cobranças de Jé Soares, Kaká, Calderan e Maressa.

Do outro lado da chave, o Palmeiras superou o Flamengo com uma virada impressionante. Após perder por 3 a 2 no jogo de ida, o Verdão venceu por 3 a 0 na Arena Barueri, com gols de Tainá Maranhão, Brena e Amanda Gutierres, garantindo a vaga com um agregado de 5 a 3. O Cruzeiro eliminou o Red Bull Bragantino com vitória por 2 a 0 em casa, após empate sem gols na partida de ida.

Confira as datas e horários dos confrontos da semifinal do Brasileirão feminino

24 de agosto (domingo)

Palmeiras x Cruzeiro, às 10h30, na Arena Barueri



São Paulo x Corinthians, às 10h30, local a definir

31 de agosto (domingo)

Cruzeiro x Palmeiras, às 10h30, na Arena Independência



Corinthians x São Paulo, às 10h30, local a definir