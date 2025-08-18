Topo

Cleber Xavier se despede do Santos após demissão e agradece chance: "Ficam meu respeito e gratidão"

18/08/2025 15h03

O técnico Cleber Xavier se despediu brevemente do Santos nesta segunda-feira. O treinador foi demitido pela diretoria do clube no último domingo após a dura goleada sofrida para o Vasco, por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cleber Xavier valorizou a chance de trabalhar numa equipe "com tanta história e tradição" e agradeceu todos do clube pela oportunidade. Essa foi sua primeira experiência como treinador. Até então, ele havia trabalhado apenas como auxiliar técnico.

"Obrigado, Santos, pela oportunidade de ter trabalhado em um clube com tanta história e tradição. Ficam meu respeito e gratidão aos atletas, à comissão técnica, à diretoria, funcionários e à torcida santista. Muito obrigado!", publicou o comandante nas redes sociais. Os comentários da postagem foram fechados.

Cleber Xavier foi contratado pelo Santos no final de abril para substituir Pedro Caixinha. Ele deixa o comando do Alvinegro Praiano com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em 15 partidas, o que totalizada um aproveitamento de 42,2%.

Xavier foi demitido, mas membros de sua comissão técnica permanecerão no Santos, como são os casos dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques e do preparador Fabio Mahseredjian. A informação foi revelada pelo diretor de futebol Alexandre Mattos em breve pronunciamento à imprensa após a partida.

O Santos, agora, está em busca de um novo treinador. Alguns técnicos estão livres no mercado, como são os casos de Jorge Sampaoli, favorito para assumir o comando da equipe, e de Tite, cujo nome apareceu após a manutenção da comissão que já trabalhou com o técnico.

