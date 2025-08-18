Choro de Neymar foi legítimo ou teatro ridículo? Colunistas divergem

O choro de Neymar foi legítimo ou pareceu um teatro forçado após a derrota de 6 a 0 do Santos para o Vasco, no Morumbis, pelo Brasileirão?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira e Arnaldo Ribeiro discordaram sobre a cena e esquentaram o debate.

Juca: Choro de Neymar foi com lágrimas de crocodilo

O que mais chamou a atenção foi o choro do Neymar, não brigo com os fatos. É o que está todo mundo dizendo, é o que o mundo inteiro está repercutindo, mas são lágrimas de crocodilo.

Eu vou aproveitar, e Zé Trajano vai gostar, de uma dica que me deu meu amigo Eudes Júnior, lembrando o samba de Dona Ivone Lara -- 'não me comove o pranto de quem é ruim'. Porque, de fato, a tentativa do Neymar, e foi bem sucedida, midiático, marqueteiro como ele é, foi virar ele a notícia, foi tentar abafar a extraordinária atuação do Vasco, a brilhante atuação do Coutinho e os golaços feitos pelo Vasco no Morumbi com quase 55 mil pessoas.

Juca Kfouri

Mauro Cezar: Choro de Neymar foi um teatro ridículo

A cena final é um teatro mambembe ridículo de alguém buscando protagonismo num momento que, como capitão do time, deveria amparar psicologicamente os mais jovens, como o goleiro, que tomou seis gols e é um jovem goleiro. Esse seria o papel do capitão: se aproximar dos jogadores mais novos e dar uma força, e não todas as câmeras se voltarem para ele. Aí começa aquela cena de choro e até o técnico adversário aproveitou a carona e foi lá, fez aquele mise-en-scène, né?

Ah, que bonito. Que bonito nada! Ele tinha que estar lá comemorando com os jogadores do Vasco. Mas foi lá por quê? Todo mundo sabe para onde a câmera vai apontar. Então, é o momento de fazer um Carnavalzinho e aparecer também como bom moço. Achei aquilo tudo um negócio tão constrangedor, de embrulhar o estômago, um negócio patético! Se eu fosse santista, eu ia ficar com mais raiva ainda de todo aquele teatro.

E o detalhe: era o momento do Vasco, não do camisa 10 adversário. Aí tudo fica em cima de, olha só, ele está chorando. Que se dane que ele está chorando, a vitória foi do Vasco, cara -- o Vasco fez 6 a 0. O que é mais importante? Eu acho que é muito mais importante o Vasco, na zona do rebaixamento, com cinco jogos sem vencer, meter 6 a 0 no Morumbi, no Santos, com 50 mil santistas no estádio. Aí fica essa coisa, ah, o Neymar chorou e tal, e as pessoas ficam sensibilizadas.

Mauro Cezar

Arnaldo: Choro de Neymar é legítimo; ele se deu conta que não é mais top

Estou bem mais sensível. E, na verdade, quem procurou o Neymar foi o Fernando Diniz, né? O Diniz interrompe a caminhada do Neymar cabisbaixo, chega junto e fala algumas coisas pra ele. Eles tiveram esse relacionamento, lembremos como foi o relacionamento do Diniz e Neymar na seleção brasileira: era quase uma ode diária ao Neymar. Ele falou algumas coisas e o cara desabou a chorar. O que eu posso fazer? O cara é ator da Globo e diz: agora eu vou chorar? Não né.

O cara tomou de 6 a 0, chega alguém, o técnico adversário, e fala: pô, cara... É legítimo o cara chorar. Não vejo problema. O que eu acho que está acontecendo é que o Neymar está cada vez mais convencido que ele não consegue mais ser um jogador de futebol de primeiro nível. Simples assim. E isso gera frustração. O Coutinho ontem foi o craque do jogo, não foi o Neymar — quem dominou o jogo foi o craque do Vasco.

Então, eu entendo a frustração e o choro do cara. Aí tem um aspecto que vocês falaram que eu concordo, depois com a cabeça fria, do banho tomado, chegar e falar 'foi uma m...', 'isso não é o Santos', como se ele não tivesse participação naquilo, aí eu acho errado, porque o jeito que ele falou parecia que ele não tinha participação naquilo. Agora, o cara chorar, acho legítimo, estou mais sensível.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra