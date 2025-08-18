Chimaev rebate Sean Strickland e provoca Paulo Borrachinha: "Venceria os dois juntos"

Recém-coroado campeão dos médios (84 kg) do Ultimate, Khamzat Chimaev já começa a lidar com uma fila de possíveis desafiantes - entre eles, o ex-detentor do cinturão, Sean Strickland. Após dominar Dricus Du Plessis no UFC 319 e conquistar o título da categoria, o checheno virou alvo de provocações do americano, que afirmou nas redes sociais ser o único capaz de superá-lo no grappling ao longo de cinco rounds.

Chimaev, no entanto, tratou o comentário com ironia durante a coletiva pós-evento. O campeão lembrou os treinos realizados entre os dois na 'Xtreme Couture' e reforçou que, na sua visão, leva a melhor em todos os aspectos. Para ele, Strickland apenas "fala demais" e "vive disso".

"Cara, eu derrubei ele muitas vezes nos treinos. Como ele acha que vai me derrubar? Eu venci ele em tudo, até na trocação. Esse cara só fala demais. É engraçado", disparou.

Além de minimizar a ameaça do ex-campeão, o 'Lobo' aproveitou o momento para alfinetar Paulo 'Borrachinha', que recentemente foi visto treinando com Strickland. Os dois já trocaram provocações anteriormente, e Chimaev não perdeu a chance de provocar o mineiro, sugerindo que enfrentaria ambos sem dificuldades.

"Ele está treinando com o 'Buratino' ou seja lá o nome... É, o Paulo. Eu venceria os dois juntos", afirmou, em tom sarcástico.

Próximo adversário

Para sua primeira defesa de cinturão, o novo campeão tem algumas opções no radar, como o vencedor do duelo entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov, que acontece no UFC Paris. Já Strickland, atualmente suspenso por tempo indeterminado após invadir o cage em um evento regional e agredir um lutador, precisa resolver sua situação antes de voltar ao topo da divisão.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok