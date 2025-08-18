Topo

CBG anuncia convocação do conjunto para o Mundial de Ginástica Rítmica; veja

Duda Arakaki está confirmada para o campeonato, que ocorre entre 20 a 24 de agosto - Ricardo Bufolin/CBG
Duda Arakaki está confirmada para o campeonato, que ocorre entre 20 a 24 de agosto Imagem: Ricardo Bufolin/CBG

18/08/2025 21h46

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou nesta segunda-feira as ginastas que representarão o conjunto do Brasil no 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que será realizado de 20 a 24 de agosto, no Rio de Janeiro.

Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves serão as representantes do Brasil. Camila Ferezin é a treinadora da seleção e Bruna Martins a auxiliar técnica.

Duda, Nicole e Sofia estiveram na última edição do Mundial de ginástica rítmica em 2023. Na ocasião, o país garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 e terminou a final dos cinco arcos na quarta posição na final, nos critérios de desempate, um resultado histórico para o país.

Convocação completa do Brasil

CONJUNTO

  • Duda Arakaki
  • Nicole Pircio
  • Sofia Madeira
  • Maria Paula Caminha
  • Mariana Gonçalves

INDIVIDUAL

  • Bárbara Domingos
  • Geovanna Santos

