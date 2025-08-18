CBG anuncia convocação do conjunto para o Mundial de Ginástica Rítmica; veja

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou nesta segunda-feira as ginastas que representarão o conjunto do Brasil no 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que será realizado de 20 a 24 de agosto, no Rio de Janeiro.

Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves serão as representantes do Brasil. Camila Ferezin é a treinadora da seleção e Bruna Martins a auxiliar técnica.

Duda, Nicole e Sofia estiveram na última edição do Mundial de ginástica rítmica em 2023. Na ocasião, o país garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 e terminou a final dos cinco arcos na quarta posição na final, nos critérios de desempate, um resultado histórico para o país.

Convocação completa do Brasil

CONJUNTO

Duda Arakaki

Nicole Pircio

Sofia Madeira

Maria Paula Caminha

Mariana Gonçalves

INDIVIDUAL