CBF divulga áudios do VAR em lances capitais de Santos x Vasco

A CBF divulgou, na noite deste domingo, os áudios do VAR de lances do duelo entre Santos e Vasco, no Morumbis. O jogo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com goleada do Gigante da Colina por 6 a 0.

Foram analisados dois lances durante a partida. O primeiro deles ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Neymar passou para Guilherme, que foi derrubado por Paulo Henrique. Depois, aos 14 da etapa complementar, Rayan tentou finalizar, mas foi travado por um leve toque no braço de Souza.

A CBF não divulgou os áudios da análise do primeiro gol vascaíno, aos 18 minutos da etapa inicial, quando houve uma possível saída de bola na origem do tento de Lucas Piton.

O primeiro lance ocorreu quando o Vasco estava vencendo o duelo por 1 a 0. Após boa jogada de Neymar, o número 10 passou para Guilherme, que foi derrubado por Paulo Henrique. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou pênalti, mas Rodrigo D'Alonso Ferreira, responsável pelo VAR, encontrou impedimento no lance.

Na análise, Rodrigo D'Alonso Ferreira concorda que há um contato, enquanto conversa com Ramon Abatti Abel. Porém, ao analisar o início da jogada, constata que Guilherme está à frente de Paulo Henrique. O processo do árbitro de vídeo levou cerca de dois minutos.

Rodrigo D'Alonso Ferreira: "Tem o contato e ele não encosta na bola. Agora, vamos ver se tem impedimento... Ramon, espera aí, estou passando a linha. Tem um possível impedimento no começo da jogada".

Ramon Abatti Abel: "Tá... Está confirmado o pênalti?".

Rodrigo D'Alonso Ferreira: "Não, Ramon. O impedimento é factual de quem recebe a bola".

Após o veredicto do árbitro de vídeo, Ramon explicou a decisão para jogadores de Santos e Vasco.

Ramon Abatti Abel: "Teve um impedimento do Guilherme no início da jogada. É uma decisão factual. Decisão de impedimento, ok?".

O segundo lance ocorreu na metade do segundo tempo, quando o Vasco já estava vencendo por 3 a 0. Após passe de Coutinho, Rayan arriscou de fora da área e a bola passou à esquerda do gol defendido por Gabriel Brazão. Enquanto o goleiro santista ia cobrar o tiro de meta, Ramon Abatti Abel pediu uma revisão de possível pênalti, devido a um toque no braço de Souza no momento da finalização vascaína.

Ramon Abatti Abel: "Alonso, checa um possível desvio de mão no jogador de branco."

Rodrigo D'Alonso Ferreira: "Estamos checando, rodando as câmeras... O braço dele está aberto e está indo para trás do corpo... Ramon, recomendo uma revisão para possível penal. É uma mão de bloqueio. Ele abre a mão".

Ramon Abatti Abel: "Ok, o braço está aberto. Toca na mão, ok. Braço está aberto, quero o ponto de contato para ver se está dentro da área. O jogador se encontra dentro da área, uma mão de bloqueio. O jogador toca na bola com a mão e comete um tiro penal, sem cartão, ok? Só checa um possível impedimento no começo do lance".

Rodrigo D'Alonso Ferreira: "Tudo limpo".

Na cobrança, Rayan marcou o quarto gol do Vasco no Morumbis. O Gigante da Colina ainda balançou a rede mais duas vezes antes do apito final.

Fase do Santos

Com a goleada, o técnico Cléber Xavier foi demitido do Santos. O Peixe continua em situação delicada no Brasileirão, na 15ª posição, com 21 pontos ? apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time no Z4.

A equipe volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.