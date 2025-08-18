Caxias empata com o Tombense e perde chance de garantir a liderança da 1ª fase da Série C
O Caxias empatou com o Tombense por 0 a 0, nesta segunda-feira, pela 17ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG).
Desta maneira, a equipe gaúcha desperdiçou a chance de assegurar matematicamente a liderança da fase inicial da competição. O Caxias possui 37 pontos, cinco a mais que o vice-líder Náutico, com duas rodadas para o fim.
Já o Tombense, com o empate, ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento para a Série D. Mesmo assim, a situação do time mineiro é muito complicada. Com 13 pontos e faltando duas rodadas, a equipe pode chegar somente aos 19 pontos. O Anápolis, primeiro time fora do Z4, possui a mesma pontuação.
Pela 18ª rodada da Série C, o Caxias enfrenta o Brusque, no próximo sábado. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Centenário. O Tombense, por sua vez, encara o Botafogo-PB, no Almeidão. O duelo acontece no próximo domingo, às 19h.
Veja como foi Tombense x Caxias
O Tombense iniciou o primeiro tempo com mais posse de bola. Mesmo com time reserva, o Caxias cresceu na primeira etapa e teve uma grande chance de abrir o placar com Douglas Skilo, que finalizou forte e obrigou o goleiro a fazer grande defesa.
Já na etapa complementar, o Tombense perdeu uma incrível chance com Pedro Oliveira. O meia subiu livre na pequena área, mas acabou cabeceando por cima do gol.
Ypiranga empata com o Botafogo-PB
No mesmo horário, o Ypiranga empatou com o Botafogo-PB por 2 a 2, no Colossa da Lagoa. João Paulo e Willian marcaram para os gaúchos, enquanto Denilson anotou os dois gols da equipe paraibana.
O Ypiranga ocupa a décima posição, com 22 pontos. Já o Botafogo-PB aparece em 14º lugar, com 20 unidades somadas.