Carlos Prates dá sinal verde para duelo contra Michael Page no UFC Rio: 'Vamos lutar'

Carlos Prates pode estar perto de ser confirmado como mais uma estrela do aguardado card do Ultimate na 'Cidade Maravilhosa', no dia 11 de outubro. Após seu triunfo devastador sobre Geoff Neal, no UFC 319, o paulista deu sinal verde para um confronto contra Michael Page diante da torcida brasileira. A abertura para encarar o britânico aumenta ainda mais as chances de vê-lo em ação no UFC Rio.

Ainda nos bastidores da arena, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' destacou seu respeito pelo inglês e afirmou que, apesar de ter Leon Edwards como sua primeira opção, toparia um duelo contra 'MVP' sem hesitar. Segundo ele, Page foi uma inspiração em sua trajetória no MMA.

"Vai ser bom. Vai ser uma luta interessante. Ele me inspirou por muito tempo, então, se o UFC me der ele, tudo bem: vamos lutar. Qualquer um que entrar no cage. Mas no Rio, dia 11 de outubro, eu estarei lá", declarou o top 15 dos meio-médios, empolgado com a possibilidade de atuar diante da torcida brasileira.

Do outro lado, o britânico também saiu vitorioso no mesmo card, ao superar Jared Cannonier por decisão unânime, pela divisão dos médios (84 kg). Em entrevista após a luta, Page afirmou estar "100 por cento" pronto para retornar ao octógono, mesmo com o curto intervalo, e se mostrou entusiasmado com a chance de competir no Brasil pela primeira vez.

Retorno aos meio-médios?

Apesar de ter iniciado sua trajetória no UFC atuando entre os meio-médios, Michael Page migrou para os médios em suas duas últimas apresentações - vencendo ambas de forma convincente. Caso o confronto contra Carlos Prates seja confirmado para o card carioca, o inglês teria duas opções: retornar à sua categoria de origem ou negociar um duelo em peso casado, já que o brasileiro segue firme na divisão até 77 kg.

