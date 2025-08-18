Caio Borralho alega ter trunfo para vencer Khamzat Chimaev em possível duelo no UFC

A coroação de Khamzat Chimaev como campeão peso-médio do Ultimate, no último sábado (16), deixou parte da comunidade do MMA convicta de que o reinado do invicto lutador russo na categoria tem tudo para ser longo. Isso se deve principalmente pela forma dominante com que o 'Lobo' derrotou o sul-africano Dricus du Plessis, antigo detentor do cinturão, na luta principal do UFC 319. Porém, o brasileiro Caio Borralho parece estar disposto a provar que existe ao menos um atleta capaz de destronar o novo soberano da divisão: ele próprio.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Borralho afirmou que, diferentemente dos demais rivais de divisão, possui um trunfo na manga para escapar do sufocante jogo de luta agarrada desenvolvido por Chimaev em seus combates. Na visão do atleta da 'Fighting Nerds', o fato de conhecer a fundo o estilo de jogo do russo - fruto dos treinamentos entre os dois na equipe 'All Stars', na Suécia, há alguns anos - faz dele o candidato ideal para se tornar o primeiro lutador a derrotar o 'Lobo'.

"Eu tenho uma vantagem entre todos os lutadores do peso-médio: eu sou o cara que tem uma vantagem para vencê-lo (Chimaev) porque eu sei exatamente o que ele vai fazer, qual é o sistema dele, os passos que ele dá e como negar esses passos. Tenho muito respeito por Khamzat. Ele é como um irmão para mim. Mas, agora, é o nível de competição. Sou eu e ele", afirmou Caio.

Sem entrar em detalhes sobre como pretende neutralizar o wrestling do russo caso fiquem frente a frente dentro do octógono, o brasileiro explicou que, em sua opinião, entrar no jogo do campeão não é o caminho a ser seguido. Para Borralho, é impossível lutar de igual para igual com alguém como Chimaev na área de especialidade dele.

"Para mim, é o mesmo - eu sempre o vejo como o mesmo. Ele é um atleta fenomenal, muito forte. O wrestling dele é de alto nível. É quase impossível se embolar com ele porque ele faz isso desde que tinha nove anos. Ele faz isso a vida toda. Não acho que essa é a forma (de ganhar dele). Eu passei um mês no camp de treinamento dele quando ele estava na All Stars (academia na Suécia), e eu sei muito bem como ele trabalha, o sistema dele e tudo", concluiu o sexto colocado no ranking peso-médio do UFC.

Duelo à vista?

O confronto entre Caio Borralho e Khamzat Chimaev pode estar bem próximo. Isso porque no dia 6 de setembro, o lutador da 'Fighting Nerds' vai encarar Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Paris - duelo que deve definir o vencedor como o próximo adversário do campeão russo no octógono mais famoso do mundo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok