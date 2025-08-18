Acusado de estupro e ameaça a atletas: quem é o torcedor da cabeça de porco

Osni Fernando Luiz, 36, o "Cicatriz", condenado pela Justiça a um ano de prisão em regime semiaberto por crime contra a paz no esporte, tem ficha criminal e já foi punido pelo Corinthians por ameaçar atletas no Parque São Jorge.

O torcedor esteve envolvido na compra e no arremesso de uma cabeça de porco ao gramado da Neo Química Arena em jogo contra o Palmeiras, em 2024. A partida terminou em vitória alvinegra por 2 a 0.

Cicatriz tem ficha criminal extensa

Osni teve diversos episódios de violência relatados em boletins de ocorrência nos últimos dez anos. As acusações são diversas e vão de furto a agressão sexual.

O UOL teve acesso a boletins com crimes atribuídos a Cicatriz. Questionado pelo UOL após se entregar às autoridades, em novembro do ano passado, o torcedor afirmou que não responde por nenhum processo atualmente.

Os processos que já fui citado não tem nada a ver com isso, entendeu? 'Tá' tudo pago. Fala lá o que eu devo?

Osni Fernando Luiz

Veja algumas das acusações a seguir

Importunação sexual no metrô.

Agressão a uma prostituta.

Estupro de uma mulher em situação de rua.

Tentativa de roubo

Furto qualificado

Dano ao patrimônio

Cicatriz, que é sócio do clube social do Corinthians, foi suspenso por 120 dias por ameaçar a delegação do basquete do Flamengo com uma barra de ferro. O episódio ocorreu dentro do Parque São Jorge em 29 de dezembro de 2023.

O torcedor ficou proibido de entrar no local entre 10 de setembro e 8 de janeiro de 2025. A Comissão de Ética do associado foi quem tomou a decisão, mas a conclusão do caso demorou a sair por se tratar de um procedimento administrativo burocrático.