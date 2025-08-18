Bruno Rodrigues publica foto ao lado de Veiga no CT em dia de folga do Palmeiras "Estamos voltando"

O Palmeiras recebeu um dia de volta nesta segunda-feira depois de vencer o Botafogo, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno Rodrigues, em transição física, publicou uma imagem ao lado de Raphael Veiga, que está sob cuidados do Departamento Médico, na Academia de Futebol e registrou a atividade.

"Estamos voltando", escreveu o camisa 11 no story do Instagram.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Rodrigues está em processo de transição física após se recuperar de uma cirurgia após romper o tendão patelar do joelho esquerdo. O jogador realizou o procedimento em maio de 2024 e desde então ainda não retornou aos gramados, e o clube tem cautela com seu retorno.

Ele sofreu essa lesão enquanto se preparava para retornar aos gramados depois de passar por uma artroscopia no joelho direito que o deixou de fora por três meses. Contratado como reforço para 2024, Bruno Rodrigues disputou apenas dois jogos pelo Palmeiras.

Enquanto isso, Raphael Veiga tem sido. Ele esteve em campo pela última vez no dia 6 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com dores no púbis, o meio-campista vem desfalcando o Verdão por três partidas. Ficou de fora dos jogos contra Ceará, Universitario-PER e Botafogo. Nesta temporada, Raphael Veiga disputou 33 jogos pelo Palmeiras, marcou três gols e deu sete assistências.

Por enquanto sem Bruno Rodrigues e Raphael Veiga, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Universitario-PER, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão conquistou, na ida, a vantagem por 4 a 0.