Bruno Henrique ou Pedro? A 'dúvida boa' de Filipe Luís para decisão do Fla

No jogo de ida das oitavas da Libertadores, Bruno Henrique fez o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o escolhido foi Pedro, que abraçou a oportunidade e fez dois na vitória por 3 a 1. Com ambos sendo decisivos diante do Internacional, o técnico Filipe Luís está diante de uma "dúvida boa" para o duelo de volta na competição continental que fecha a trilogia contra os gaúchos.

O que Filipe Luís falou sobre Pedro?

O Pedro estava num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixá-lo mais perto do que seria a última linha do Inter, porque, quando ele está perto da área, é um jogador determinante e diferente. Acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. No segundo tempo, conseguimos manter o nível e praticamente fechar com o terceiro gol

Filipe Luís

O que Filipe Luís falou sobre Bruno Henrique?

Na quarta passada, após a vitória por 1 a 0, Filipe Luís disse que a escolha por Bruno Henrique foi puramente tática de acordo com o que esperava do Internacional, no Maracanã.

Tentei segurar ao máximo a escalação do Bruno. E foi puramente um plano de jogo em função do que eu acreditava que poderia encontrar no campo e como poderia explorar melhor o jogo contra o Inter

Filipe Luís, na quarta passada

Na ocasião, o treinador foi questionado sobre a situação que Bruno Henrique enfrenta fora dos gramados, onde tem uma denúncia de manipulação de resultados e está na mira da Polícia Federal, do Ministério Público e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Meu tratamento com ele é o mesmo. Ele tem a presunção de inocência. Até que não seja julgado e condenado, ele é inocente

Filipe Luís, na quarta passada

Treinos no Grêmio decidirão escalação

O Flamengo nem retornou para o Rio de Janeiro após a vitória de ontem no Beira-Rio. A delegação seguiu em Porto Alegre, onde ficará até quarta-feira para a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no mesmo estádio e novamente contra o Inter.

Filipe Luís decidirá a escalação nos dois treinos que fará no centro de treinamento do Grêmio, hoje e amanhã, ambos às 15h30. O treinador, inclusive, ganhou outras opções.

Danilo e De la Cruz, por exemplo, retornaram na partida de ontem. O zagueiro e o volante estavam lesionados e desfalcaram a equipe nas últimas partidas. A única dúvida é o lateral direito Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro jogo contra o Internacional, pela Libertadores, e foi dúvida no duelo pelo Brasileiro. O jogador está com o grupo na capital gaúcha.