Brigas de torcidas em Santos x Vasco terminam com PM agredido e 2 detidos

Torcedores do Vasco agridem e derrubam policial no Morumbis Imagem: Reprodução
Bruno Braz
18/08/2025 10h50

As brigas de torcidas dentro e fora do Morumbis na partida de ontem entre Santos e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, tiveram como saldo um policial agredido, um cavalo ferido, uma viatura danificada e dois homens detidos.

O que aconteceu

Antes da bola rolar, houve uma tentativa de invasão por parte dos santistas ao setor dos visitantes. A cavalaria da Polícia Militar entrou em ação e houve confronto.

Já na parte interna, vascaínos e policiais também entraram em conflito. Imagens que circulam na internet mostram um policial desferindo golpes de cassetete em um cidadão e, logo em seguida, o oficial recebe um soco em seu capacete, o que o fez cair ao chão e sofrer outra agressão. Posteriormente, ele levanta e consegue deixar o local.

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que deu um panorama de todas as confusões. De acordo com a assessoria do órgão, dois homens foram detidos, mas um pagou fiança e já foi liberado.

Confira a nota oficial

"Dois homens foram presos após uma confusão generalizada no domingo (17), no estádio do Morumbis, zona sul da capital. A Polícia Militar realizava o esquema de segurança de uma partida de futebol e precisou intervir em tentativas de confronto entre torcidas e uma tentativa de invasão ao estádio. Na ação, um cavalo da PM sofreu escoriações leves, uma viatura foi danificada e um PM foi agredido. Dos dois presos foram levados à delegacia, um deles foi liberado após o pagamento de fiança. O caso foi registrado como lesão corporal e promover tumulto no 89° DP (Jardim Taboão)".

