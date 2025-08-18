Topo

Brasileiro Pepê marca, e Porto vence o Gil Vicente pelo Português

18/08/2025 18h27

Nesta segunda-feira, o Porto venceu o Gil Vicente por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Português, no Estádio Cidade de Barcelos. Pepê e Victor Froholdt marcaram os gols.

Assim, o Porto alcança sua segunda vitória no campeonato nacional e ocupa a terceira posição, com seis pontos. Já o Gil Vicente cai para o oitavo lugar, com três.

O Porto volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Casa Pia, pela terceira rodada do Português, às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão. No mesmo dia, o Gil Vicente visita o Famalicão, às 11h30.

O jogo

O Porto inaugurou o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Victor Froholdt. Após cobrança de escanteio de Gabri Veiga do lado esquerdo, o meio-campista dinamarquês subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o gol.

Logo no início da etapa complementar, aos dois minutos, Pepê ampliou para os visitantes. Após jogada construída pelo lado esquerdo do ataque, Zaidu Sanusi cruzou para dentro da pequena área e o atacante brasileiro completou.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o jovem Rodrigo Mora teve a oportunidade de marcar o terceiro de dentro da pequena área, mas finalizou para fora, na saída do goleiro Andrew.

