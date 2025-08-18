Botafogo errou ao escolher filho de Ancelotti? Casagrande e Trajano debatem

No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr., e José Trajano avaliaram como "estranha" a escolha do Botafogo por Davide Ancelotti para treinar o time.

Desde que chegou ao Botafogo, depois do Mundial de Clubes, Davide Ancelotti tem 10 jogos, sendo seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Casagrande: Ser auxiliar é uma coisa, treinador é outra

Foi um erro do Botafogo contratar o filho do Ancelotti. Como eu falei quando o Santos contratou o Cleber Xavier. Pelos mesmos motivos, mas situações diferentes. O filho do Ancelotti chega a um time que ganhou Copa do Brasil e Libertadores ano passado. Foi reformulado, mas a torcida não quer saber.

É um treinador que nunca treinou ninguém - nem na Itália, nem na Espanha, nem onde o pai trabalhou. Ele simplesmente foi auxiliar do Ancelotti. Ser auxiliar é uma coisa, treinador é outra.

Walter Casagrande Jr.

Trajano: Ancelotti no Botafogo é mais estranho que Cleber Xavier no Santos

Entre as duas coisas estranhas, é mais estranho trazer o filho do Ancelotti que o Cleber Xavier. Pelo menos o Cleber Xavier está no Brasil, por mais que nunca tenha dirigido um time. O outro chegou agora. Vamos ver se o Ancelotti estudou o suficiente para subir a ladeira contra a LDU.

José Trajano

