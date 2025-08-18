Topo

Esporte

Borussia Dortmund vence time da Terceira Divisão e avança na Copa da Alemanha

18/08/2025 18h17

Nesta segunda-feira, o Borussia Dortmund venceu o Rot-Weiss Essen, da Terceira Divisão, por 1 a 0, no Stadion Essen, e avançou para a segunda fase da Copa da Alemanha. Serhou Guirassy marcou o único gol da partida para os visitantes.

Com o resultado, o Borussia Dortmund garantiu a classificação para a próxima fase, ainda sem adversário definido. O RW Essen, por sua vez, se despediu da competição.

O Borussia Dortmund volta a campo neste sábado, quando encara o St. Pauli, pela estreia no Campeonato Alemão, às 13h30 (de Brasília), no Millerntor-Stadion.

O jogo

O Borussia chegou com perigo logo no primeiro minuto. Na saída de bola, Guirassy chutou direto para a lateral e subiu a marcação para pressionar o adversário no campo de ataque. Após a cobrança, Marcel Sabitzer aproveitou falha da defesa e finalizou, obrigando Jakob Golz a fazer boa defesa.

O primeiro e único gol do jogo saiu tarde. Aos 34 minutos da etapa complementar, Guirassy abriu o placar para o Borussia Dortmund. O centroavante recebeu a bola de costas para o gol, tirou o marcador da jogada na entrada da área e finalizou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Pelo Fluminense, Canobbio iguala temporada com mais gols na carreira

Lukaku passará por cirurgia na coxa esquerda e só volta em 2026; Napoli já busca um substituto

Betis e Elche empatam na estreia pelo Campeonato Espanhol

Villasanti tem lesão detectada e passará por cirurgia no Grêmio

Alcaraz pode tirar Sinner do primeiro posto do ranking mundial se vencer o US Open

Internacional se reapresenta e inicia preparação para jogo decisivo contra o Flamengo

'Filipe Luís parece incomodado', diz Mattos: crítica pode afetar Flamengo?

Brasileiro Pepê marca, e Porto vence o Gil Vicente pelo Português

Na estreia de Lucas Perri, Leeds ganha do Everton pelo Inglês

Borussia Dortmund vence time da Terceira Divisão e avança na Copa da Alemanha

Transmissão ao vivo de Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir