Borussia Dortmund vence time da Terceira Divisão e avança na Copa da Alemanha
Nesta segunda-feira, o Borussia Dortmund venceu o Rot-Weiss Essen, da Terceira Divisão, por 1 a 0, no Stadion Essen, e avançou para a segunda fase da Copa da Alemanha. Serhou Guirassy marcou o único gol da partida para os visitantes.
O Borussia Dortmund volta a campo neste sábado, quando encara o St. Pauli, pela estreia no Campeonato Alemão, às 13h30 (de Brasília), no Millerntor-Stadion.
O jogo
O Borussia chegou com perigo logo no primeiro minuto. Na saída de bola, Guirassy chutou direto para a lateral e subiu a marcação para pressionar o adversário no campo de ataque. Após a cobrança, Marcel Sabitzer aproveitou falha da defesa e finalizou, obrigando Jakob Golz a fazer boa defesa.
O primeiro e único gol do jogo saiu tarde. Aos 34 minutos da etapa complementar, Guirassy abriu o placar para o Borussia Dortmund. O centroavante recebeu a bola de costas para o gol, tirou o marcador da jogada na entrada da área e finalizou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro.