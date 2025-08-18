Bia pressionada e Fonseca em baixa: como chegam brasileiros ao US Open

No UOL News, o jornalista especializado em tênis Rafael Siviero fez projeções para João Fonseca e Bia Haddad, brasileiros garantidos nas chaves principais de simples do US Open, que começou hoje.

Enquanto João Fonseca caiu na fase qualificatória em 2024, Bia Haddad foi até as quartas de final ano passado e carrega consigo a pressão de defender a boa campanha para não perder pontos no ranking.

O João Fonseca vem em um momento de confiança mais em baixa, mas isso não deve abalar ele. Ele tem chances de alcançar uma terceira rodada. Dá para sonhar com as oitavas de final, que seria uma ótima campanha para um garoto que vai completar 19 anos.

A Bia Haddad também não chega bem para o campeonato, mas ano passado ela fez quartas de final, uma ótima campanha. Tem que ver como isso vai influenciar a atuação dela. Como ela fez quartas ano passado, ela tem que defender esse desempenho esse ano. É uma pressão adicional.

Rafael Siviero

