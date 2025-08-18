Topo

Esporte

Betis e Elche empatam na estreia pelo Campeonato Espanhol

18/08/2025 18h40

Pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Betis empatou com o Elche por 1 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio Martínez Valero. Os gols da partida foram marcados por Aitor Ruibal, ainda no primeiro tempo, e Germán Valera, ao final da segunda etapa.

Pela próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Elche enfrenta o Atlético de Madrid neste sábado, fora de casa. Já o Betis volta a campo na sexta, contra o Alavés, no Benito Villamarín.

O jogo

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Ruibal aproveitou um lance cara a cara com o goleiro e desviou para as redes, colocando o Betis em vantagem. O Elche quase empatou aos 38, quando Léo Pétrot recebeu na área e bateu cruzado, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, o Elche empatou aos 35 minutos. Em boa troca de passes na área, Germán Valera apareceu livre no meio para marcar seu primeiro gol vestindo a camisa do clube.

