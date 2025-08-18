Autor de golaço, Negueba analisa empate do Mirassol: "Merecíamos a virada"
Em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O gol da equipe paulista foi anotado por Negueba, que mandou uma bomba no ângulo do goleiro Cássio, que nada pôde fazer. Após o apito final, o atacante analisou o empate.
"Achei que a gente tomou um gol muito cedo, depois conseguimos controlar bem o jogo, tentamos no primeiro tempo buscar o gol, não conseguimos. Já no segundo tempo, conseguimos fazer o gol, impor o nosso ritmo, acho que merecíamos a virada. Mas vamos seguir em frente, domingo tem mais um grande desafio", disse Negueba, ao SporTV.
Com o resultado, a equipe do interior paulista recuperou a sexta posição, que havia sido tomada pelo São Paulo, e chegou a 29 unidades.
O Mirassol volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da liga nacional. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).