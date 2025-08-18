Topo

Esporte

Autor de golaço, Negueba analisa empate do Mirassol: "Merecíamos a virada"

18/08/2025 23h06

Em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O gol da equipe paulista foi anotado por Negueba, que mandou uma bomba no ângulo do goleiro Cássio, que nada pôde fazer. Após o apito final, o atacante analisou o empate.

"Achei que a gente tomou um gol muito cedo, depois conseguimos controlar bem o jogo, tentamos no primeiro tempo buscar o gol, não conseguimos. Já no segundo tempo, conseguimos fazer o gol, impor o nosso ritmo, acho que merecíamos a virada. Mas vamos seguir em frente, domingo tem mais um grande desafio", disse Negueba, ao SporTV.

Com o resultado, a equipe do interior paulista recuperou a sexta posição, que havia sido tomada pelo São Paulo, e chegou a 29 unidades.

O Mirassol volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da liga nacional. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Raça Brasileiro de Hipismo é protagonista do Longines São Paulo Horse Show

Com um a menos desde o primeiro tempo, Criciúma empata com o Athletic pela Série B

Santos vence o Atlético-MG nos pênaltis e vai enfrentar o Botafogo na final do Brasileirão A2 feminino

Com um a menos, Criciúma suporta pressão e segura o empate diante do Athletic na Série B

Autor de golaço, Negueba analisa empate do Mirassol: "Merecíamos a virada"

Santa Cruz cede empate ao Altos pela ida das oitavas da Série D

Fabrício Bruno critica arbitragem e reclama de pênalti não marcado para o Cruzeiro

Não agradou a ninguém: Cruzeiro e Mirassol detonam árbitro de empate

Rafael projeta duelo contra o Atlético Nacional e destaca torcida do São Paulo: "Jogador a mais dentro de campo"

Cruzeiro empata, leva sufoco do Mirassol e cai para o 3º lugar do Brasileirão

Cruzeiro cede empate ao Mirassol, e Palmeiras mantém vice-liderança