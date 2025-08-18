Autor de dois gols, Coutinho comanda o Vasco em goleada sobre o Santos; veja os números

Na tarde deste domingo, o Vasco massacrou o Santos por 6 a 0, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Autor de dois gols, Philippe Coutinho comandou o Cruzmaltino e foi um dos destaques da partida.

Segundo dados do Sofascore, o meia de 33 anos foi líder da partida em ações com a bola (89), passes certos (66/73) e dribles completos (3/5). Além disso, Philippe Coutinho marcou dois gols, deu dois passes decisivos, finalizou três vezes, sendo duas no alvo, e acertou dois passes longos (2/3).

Dentro de campo, o Vasco foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Lucas Piton. No segundo tempo, Deivid marcou o segundo. Aos nove minutos, Coutinho balançou as redes pela primeira vez na partida.

Rayan partiu em velocidade e cruzou. O goleiro Gabriel Brazão afastou, mas deu rebote. A bola ficou com Nuno Moreira, que rolou para Coutinho. O camisa 11 completou e anotou o terceiro gol dos cariocas. Depois de Rayan garantir o quarto, de pênalti, o meia fez seu segundo gol no jogo, aos 12 minutos.

Philippe Coutinho recebeu bom passe de Nuno Moreira, tocou por cobertura na saída do goleiro e marcou o quinto do Vasco. Ainda deu tempo de Tchê Tchê balançar as redes e fechar a goleada, aos 22.

Coutinho valoriza vitória do Vasco

O Vasco chegou para a partida deste domingo há mais de dois meses sem vencer pelo Campeonato Brasileiro.

A última vitória da equipe tinha sido no dia 12 de junho, diante do São Paulo, pela 12ª rodada, por 3 a 1, também no Morumbis. Desde então, foram duas derrotas e três empates na competição.

Com a goleada sobre o Santos, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 16ª posição, com 19 pontos conquistados. Por outro lado, o Peixe caiu para a 15ª colocação, com 21 pontos.

"Jogo importante. Não vínhamos tendo os resultados positivos, mas a equipe vinha produzindo, jogando bem, em muitos desses resultados poderíamos ter saído vitoriosos. O futebol é assim. Vamos seguir trabalhando, independentemente da vitória de hoje. O caminho é bonito, temos muitas coisas para conquistar, mas é com trabalho que a gente chega lá. Manter os pés no chão depois desse jogo. Essa semana já tem jogo de novo e vamos nos concentrar para seguirmos bem e confiantes, para ter bons resultados e conquistar coisas grandes com esse time", disse Philippe Coutinho, em entrevista ao Premiere após o jogo.

Agora, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Juventude, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. O time gaúcho ocupa a 18ª posição, com 15 pontos.