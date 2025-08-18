Atlético-MG se reapresenta e inicia preparação para decisão contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana

O Atlético-MG se reapresentou, na manhã desta segunda-feira, na Cidade do Galo, e iniciou a preparação para o duelo contra o Godoy Cruz, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, na Argentina.

Os titulares na derrota contra o Grêmio, neste domingo, fizeram uma atividade regenerativa na fisioterapia e exercícios na academia. O restante do elenco realizou um treino técnico e tático no campo, sob o comando do técnico Cuca e sua comissão.

O atacante Cadu, ainda em tratamento de lesão no joelho direito, fez atividade física no gramado. O zagueiro Lyanco (coxa esquerda), o lateral Renzo Saravia (perna direita), o meio-campista Patrick (lombar) e o atacante Caio Maia (joelho direito) seguem em recuperação e são dúvida para o duelo contra o Godoy Cruz.

A equipe ainda vai treinar na Cidade do Galo nesta terça-feira, às 10 horas, antes de seguir viagem para a Argentina no período da tarde, às 16h.

Neste domingo, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Grêmio, na Arena MRV. Depois de abrir o placar com Gustavo Scarpa, o Galo levou a virada e perdeu por 3 a 1, com gols de Edenilson, Fabián Balbuena e Alexander Aravena.

Com o resultado, a equipe do técnico Cuca caiu para a 11ª posição, com 24 pontos conquistados.

Diante do Godoy Cruz, nesta quinta-feira, o Atlético-MG tem a vantagem do empate para avançar na Copa Sul-Americana. Na última quinta, na Arena MRV, o time mineiro venceu o jogo de ida por 2 a 1, de virada.

Por outro lado, o clube argentino precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga nas quartas de final da competição.